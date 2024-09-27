象騎士一局爆！岳東華兩分砲空響　兄弟5：6台鋼、魔術數字凍結

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中華職棒中信兄弟角逐下半季冠軍，兄弟首局下就靠著連續安打和保送，一口氣拿下3分；未料5局上半遇到大亂流，攻下滿壘後靠著曾子祐關鍵安打翻轉戰局，象騎士還出現投手犯規，奉送台鋼本局的第5分，氣勢翻轉。可惜兄弟在7至9局都有機會追平戰局，最終都功虧一簣。台鋼土投郭俞延先發5.2局，雖失掉5分，但只有3分自責分，也順利拿下勝投。兄弟先發投手象騎士因為第5局亂流，最終仍投滿6局，失掉6分只有1分自責分，但還是苦吞本季首敗。值得一提的是，