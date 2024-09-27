象騎士一局爆！岳東華兩分砲空響　兄弟5：6台鋼、魔術數字凍結

中華職棒中信兄弟角逐下半季冠軍，今(27)日在主場洲際棒球場碰上台鋼雄鷹，兄弟派出強投象騎士先發，未料卻在5局「一局爆」，最終兄弟5：6吞敗，封王魔術數字停留在M4。
兄弟首局下就靠著連續安打和保送，一口氣拿下3分；未料5局上半遇到大亂流，攻下滿壘後靠著曾子祐關鍵安打翻轉戰局，象騎士還出現投手犯規，奉送台鋼本局的第5分，氣勢翻轉。
台鋼在6局上攻勢再起，洋砲魔鷹敲出長打，王博玄補上一支安打，攻下本場第6分。兄弟雖在6下靠著岳東華的2分砲追到只剩下1分差。
可惜兄弟在7至9局都有機會追平戰局，最終都功虧一簣。台鋼土投郭俞延先發5.2局，雖失掉5分，但只有3分自責分，也順利拿下勝投。
兄弟先發投手象騎士因為第5局亂流，最終仍投滿6局，失掉6分只有1分自責分，但還是苦吞本季首敗。
值得一提的是，中信兄弟周思齊上周在大巨蛋風光舉辦引退賽，今回到洲際主場同樣與球迷合影、互動，甚至還走上觀眾席致謝球迷，場面溫馨。
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台鋼在6局上攻勢再起，洋砲魔鷹敲出長打，王博玄補上一支安打，攻下本場第6分。兄弟雖在6下靠著岳東華的2分砲追到只剩下1分差。
可惜兄弟在7至9局都有機會追平戰局，最終都功虧一簣。台鋼土投郭俞延先發5.2局，雖失掉5分，但只有3分自責分，也順利拿下勝投。
兄弟先發投手象騎士因為第5局亂流，最終仍投滿6局，失掉6分只有1分自責分，但還是苦吞本季首敗。
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