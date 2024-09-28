華爾街高層憂川普不利經濟　顧忌賀錦麗過度左傾

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（中央社華盛頓/紐約27日綜合外電報導）面對美國兩黨總統候選人，許多華爾街高層人士對支持其中任一位都持保留態度，他們擔心前總統川普的政策將有害經濟，但也對副總統賀錦麗可能過度左傾存有戒心。儘管艾克曼（Bill Ackman）、鮑爾森（John Paulson）和索羅斯（George Soros）等多位華爾街重量級人物已表態支持特定候選人，根據路透社近幾週與20多名高階主管的談話，許多人仍在權衡位居激烈選戰核心的經濟政策，以及法律和民主制度可能面臨的影響。許多高層人士指出，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）雖具有利華爾街的施政紀錄，他的措施卻可能引發經濟和政策的不穩定性。至於賀錦麗（Kamala Harris），這些高階主管認為她較可靠，但7月底才接替現任總統拜登（Joe Biden）代表民主黨參選的她，仍是一個巨大未知數。許多人擔心賀錦麗會延續拜登政策，嚴格監管獲利豐厚的華爾街企業。跨黨派遊說公司梅爾曼諮詢（Mehlman Consulting）服務各行各業客戶，其合夥人梅爾曼（Bruce Mehlman）指出：「大多數人預期川普會延續他之前（因2020年落選而）停下的工作，採取肯定更民粹、更保護主義也更積極放鬆監管的政策。」梅爾曼說：「但他們也熱切希望了解賀錦麗的為人和信念。」他補充道，賀錦麗25日關於經濟議題的政見演說，似乎並未讓華爾街企業更了解她。川普如同第一次總統任期，再度承諾減稅和放鬆監管，但大部分華爾街高層表示，這些好處恐遭抵銷，因為川普計劃加徵進口關稅可能引發通膨，而減稅也可能擴大美國赤字。川普本週談到自己的關稅計畫時，又喊出徵收更高稅率。分析師預測，賀錦麗的計畫將更有利經濟，儘管她呼籲加稅可能打擊企業收益和股市，但有望部分抵銷預期擴大的赤字。賀錦麗在金融政策方面的發言不多，但曾強調她擔任檢察官期間對銀行採取強硬立場，並指自己將延續拜登政策，打擊銀行向客戶收取隱藏費用。（譯者：王嘉語/核稿：洪培英）1130927