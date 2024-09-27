統一獅驚奇逆轉勝！餅總盼延續到潘威倫引退賽　留下美好最後一舞

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統一7-ELEVEn獅今（27）日碰頭味全龍，全場遭到龍隊先發徐若熙壓制，直到9局下，林佳緯的三壘安打才帶起全隊反攻氣焰，並由陳傑憲、邱智呈接連敲出帶有打點的安打，以3：1驚奇逆轉味全。比賽結束後，被問起對方先發投手徐若熙的表現，餅總表示：「他表現很好，我們第一輪打完就7K了，可以說是看得到打不到，是個相當有威力的投手。」接著提到9局下的逆轉大局，餅總說：「在陳傑憲敲安將比分追平後，統一派出「小黑」邱智呈代打，結果敲出帶有超前分的2分打點安打。對於這個決策，餅總表示：「今天小黑沒下場，就是一直在等待，我們需要他有打點、或是逆轉的時刻，他今天做到了，希望可以找回他好的身手。」潘威倫明（27）日將在台北大巨蛋為引退賽先發，交手台鋼雄鷹。值得一提的是，本場逆轉勝後，統一成功將中信兄弟的全年度封王熄燈，且追到僅剩1場勝差。