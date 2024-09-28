質疑搜尋結果有利賀錦麗！川普控Google介選　揚言「選上就告」

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▲川普指控Google介選，操控搜尋引擎，使搜尋結果的呈現方式有利於賀錦麗。（圖／擷取自truthsocial.com/@realDonaldTrump）

美國共和黨總統候選人、前總統川普（ Donald Trump）27日聲稱，如果能在11月勝選，將會起訴谷歌（Google），理由是谷歌在網路搜尋設計「偏袒」他的民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）。綜合美媒報導，川普在自家社交媒體「Truth Social」貼文，指控谷歌透過系統不當展示有關他的負面消息，卻只秀出關於賀錦麗的正面消息，威脅若美國司法部不以干預選舉的罪名起訴谷歌，一旦他贏得11月的大選，就會提出告訴。對於自己的說法，川普沒有提供任何證據，但他似乎受到立場右傾的媒體研究中心（MRC），一項最新研究影響。該研究聲稱，谷歌搜尋引擎往往會在川普競選網站之前，優先顯示對賀錦麗有利的新聞文章。谷歌則否認操控搜尋結果，稱MRC的研究過於偏頗，給出的結論也是錯的，強調有關總統大選或候選人的查詢，相關的新聞文章連結，一直都是隨著網路即時動態不斷變化，谷歌絕對不會操縱搜尋結果以支持任何候選人。谷歌並提到，與其他搜尋引擎的結果相比，川普競選網在谷歌出現的比例還更高。