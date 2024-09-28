以色列空襲貝魯特　拜登下令必要時調整駐中東美軍態勢

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在以色列於黎巴嫩首都貝魯特針對武裝組織真主黨(Hezbollah)的總部發動新一波空襲後，美國白宮27日表示，總統拜登(Joe Biden)已經下令駐中東美軍「在必要時」進行調整。白宮在聲明中指出：「他已經指示五角大廈評估，並在必要時調整美軍在這個地區的態勢，以加強威懾、確保部隊保護，並支持美國的全方位目標」拜登也命令美國駐該地區大使館「視情況採取一切保護措施」。白宮補充說，拜登27日前往德拉瓦州的海濱別墅，國家安全團隊多次向他通報情況。拜登稍早證實：「美國不知道、也沒有參與(以色列)行動」，並向記者補充說：「我們正在收集資訊」。美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)也表示，美國對此一無所知，並補充說：「當以色列的行動已經開始時」，他與以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)進行通話。以色列的電視網報導，真主黨領導人納斯拉勒(Sayyed Hassan Nasrallah)是這次襲擊的目標，​​但一位接近真主黨的消息人士表示，他「安然無恙」。更多中央廣播電臺新聞