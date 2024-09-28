68歲陳美鳳「年輕嫩照」被挖出！性感紅唇迷暈粉絲：每個時期都美

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▲陳美鳳年輕時的妝造美艷動人，大紅色口紅看起來性感撫媚。（圖／陳美鳳臉書）

▲陳美鳳出道40多年，從少女時期一路紅到現在。（圖／MIRROR皇宣緣提供）

▲陳美鳳經常挑戰一些大膽造型，身材依舊非常火辣。（圖／民視提供）

68歲資深女星陳美鳳有「台灣最美歐巴桑」的封號，不只臉蛋凍齡，身材更是保養的無可挑剔，至今仍活躍於演藝圈。近日，陳美鳳也在臉書分享一張她年輕時的舊照，只見照片中的陳美鳳一頭捲髮看起來年輕又充滿活力，搭配大紅唇妝容有獨特的韻味，照片曝光後也吸引2千多名粉絲按讚，大家看了紛紛留言驚呼：「美鳳姐每個時期都美」、「妳的嘴唇最性感，好看」。陳美鳳除了拍戲、主持，平常也樂於經營臉書，經常發文跟粉絲互動。24日陳美鳳就在臉書分享一張舊照，笑說是粉絲傳給她的：「謝謝粉絲分享當年的鳳鳳，一路走來揪感心，大家有印象嗎？」只見照片中的陳美鳳留著一頭蓬鬆捲髮，低頭露出明媚微笑，大紅唇妝容不顯老氣，反倒增添性感韻味，神級美貌讓粉絲紛紛留言讚嘆：「鳳鳳是少見幕前幕後，一樣美麗、很照顧人且沒架子的大美人」、「美鳳姐每個時期都美」、「真的很美，那時候覺得妳和鍾楚紅很像」。藝人好友方馨也留言笑說：「這就是前兩天的妳而已呀」，資深女星向娃則對陳美鳳隔空喊話：「妳進入演藝圈的成長每一個階段我好像都有參與，從清純美少女變成身材火辣秀場美魔女，今天已經是台灣尚水毆巴桑。天生麗質加上平時的努力認真保養運動做瑜伽，一直都保持最佳狀態，除了美之外做人誠懇接地氣，大家都好愛妳喔」。回顧陳美鳳的演藝經歷，她在19歲那年參加「毛衣皇后」選美脫穎而出，隨後被中視總經理相中簽約當演員，當時的她皮膚黝黑、形象健康，經常出演一些女配角，還未大紅大紫。後來陳美鳳靠著性感身材在秀場累積人氣，慢慢走紅後才主演了《媽媽請妳也保重》、《長男的媳婦》、《夜市人生》等多部熱門鄉土劇，登上演藝事業巔峰。近年陳美鳳拍戲次數減少，除了偶爾接代言、出席活動外，更加注重個人生活，不只要當最美也要當最幸福歐巴桑。