周杰倫洗澡洗1小時！曾害溫嵐、劉畊宏瓦斯中毒　3人倒地全送醫

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▲周杰倫年輕還不紅時，曾靠劉畊宏提攜，雙方認識多年成了至交好友。（圖／周杰倫 IG）

▲溫嵐（左）曾和吳宗憲（右）一起合唱歌曲〈屋頂〉，也曾是吳宗憲旗下的藝人。（圖／資料照）

亞洲天王周杰倫即將在大巨蛋開唱，相關話題討論不斷，近日更有網友在Threads發文，表示很多朋友都不知道周杰倫、劉畊宏、溫嵐曾一起遭遇「瓦斯中毒」的故事。該名網友挖出過往新聞片段，當時周杰倫和劉畊宏打完球回到劉畊宏的套房梳洗，周杰倫去洗澡卻洗了一個多小時，導致裝在室內的熱水器瓦斯大量外洩，溫嵐當場昏倒口吐白沫，周杰倫、劉畊宏也全身痠軟無力，所幸靠鄰居幫忙打119，才送醫急救撿回一命。「之前跟朋友聊到周杰倫洗澡讓溫嵐、劉畊宏瓦斯中毒，居然沒人知道」女網友在Threads發文，挖出過往新聞片段，帶大家回顧此事，吸引64萬人次點閱。該事件發生在20多年前，當時周杰倫、劉畊宏、溫嵐都是吳宗憲公司的藝人、製作人，3個人感情很好；某次周杰倫、劉畊宏打完球後到劉畊宏住的套房梳洗，3個人準備要討論新歌製作，怎知周杰倫一洗就洗了1個小時，室內的熱水器瓦斯外洩，人在房內的溫嵐當場昏睡過去。劉畊宏說那時候周杰倫出來換他進去洗澡，結果他就聽到周杰倫大喊：「溫嵐口吐白沫了」，他出來一看發現兩個人都倒在地上，自己全身也沒力氣，想打電話叫救護車又口齒不清。劉畊宏說周杰倫當時抱不動溫嵐，就爬出去敲門向鄰居求救，怎知鄰居還以為是年輕人嗑藥鬧事不敢開門，直到最後一間房間的住戶認識周杰倫、劉畊宏，才幫他們打119呼救，也引來媒體拍攝。後來3人都被救護車送到醫院搶救，一開始不清楚原因是瓦斯中毒，還以為溫嵐是食物中毒，甚至先幫溫嵐洗胃，好在最後有驚無險，3人都沒有大礙。吳宗憲多年前上節目《完全娛樂》回憶起此事，還說自己當時第一個趕到醫院，看到3人昏倒也傻眼，更開玩笑說：「那時候我心裡最擔心的是溫嵐，3個人裡面溫嵐比較紅而已」，讓粉絲笑翻。經過這起事件，大家也更加注重熱水器安裝問題。20多年前的往事再被重提，網友看了也紛紛留言：「怪不得他現在跟劉畊宏一樣很好！原來曾經差點不小心殺了他」、「實在是不好意思，但…被扶出來的樣子真的超好笑」、「這件事超恐怖也超好笑，真的就差一點他們就全沒了」、「笑死！難怪周杰倫對劉畊宏那麼好，原來是差點犯罪」。也好在當年救護車及時抵達，否則華語樂壇的歷史恐將改寫。