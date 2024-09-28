19歲網紅墜樓亡！生前和男友爆發爭吵　情侶帳號見「亡妻回憶錄」

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▲張悅驚傳墜樓，生前還疑似和男友發生爭吵。（圖／翻攝自微博）

▲張悅是內蒙古人，擁有甜美外型，在社群平台「快手」有超過147萬粉絲關注。（圖／翻攝自微博）

19歲中國網紅張悅和男友共同經營情侶帳號「MYP」，兩人的甜蜜互動吸引不少關注，擁有50粉絲，沒想到日前張悅卻驚傳墜樓身亡，儘管親友尚未證實消息，但意外發生之前，張悅疑似和男友發生爭執，男友還曾拍過「亡妻回憶錄」，當地警方也透露，張悅男友已經被拘留，目前全案在調查中，消息曝光後，立刻在網路上掀起熱議。張悅是內蒙古人，擁有甜美外型，在社群平台「快手」有超過147萬粉絲關注，據陸媒《紅星新聞》報導，張悅先前傳出在興安盟科爾沁右翼前旗的一個社區內墜樓身亡，媒體24日在當地殯儀館查到同名同姓的死者，知情人士透露，張悅23日才和男友發生爭吵，沒想到隨後就發生墜樓意外，引發聯想。有網友發現，8月30日張悅男友才上傳了「亡妻回憶錄」，內容紀錄了甜蜜的情侶日常，最後卻發現女孩已經不在身邊，沒想到如今竟一語成讖，張悅男友也曾承諾，「500萬粉絲我就求婚，到時候直播結婚來完成所有粉絲的心願！」現在看來一切都成為泡影。不少網友得知噩耗都忍不住感嘆，「很遺憾以這種方法認識妳」、「希望是假的，求妳了，趕緊澄清」、「都別玩梗了，人都已經走了沒必要怎麼玩吧」、「好恐怖，亡妻回憶錄，這回真成真了！」、「真的不要亂說話真的」、「我家全家以前說過不好的話全部作廢」、「最好跟他男朋友無關，要是有關，就不是家庭內部矛盾，建議徹查。」