《木曜4超玩》一代被單方面退役？溫妮近況曝光真實心聲全說了！

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▲溫妮在Threads上的發文寫下：「真正的關心，不是發在網路上給大家看的。」（圖／溫妮 IG）

▲《木曜4超玩》製作人阿良單方面表示「6大金剛」在《正港分局》中的合體是最後一次。（圖／邰智源 IG）

YouTube節目《木曜4超玩》最近點閱率暴跌，讓主持人之一的邰智源都認了節目必須面臨轉型，製作人阿良最近重回節目直播時，宣布「木曜一代軍」要退役的消息，然而除了邰智源以外的班底對此一問三不知，引發外界熱烈討論，也有人擔憂節目是否要結束了？身為《木曜4》班底之一的溫妮，昨（27）日在Threads上發文寫下：「真正的關心，不是發在網路上給大家看的。」意有所指的言論，被猜測似乎是在對此事發聲。溫妮平常在Threads上的發文風格，都是較為日常分享、或是可愛狗狗的貼文，這次她一反往常，發文傾吐「表面上的關心並非真正的關心」，讓粉絲們紛紛好奇發生什麼事了？在底下留言寫道：「沒事的，懂的人自然都能懂都會知道」、「真心朋友不用多，藉著這個機會看清楚誰是真正關心自己的朋友，這也不是一件壞事啊！」、「沒錯 一堆人喜歡搞得像作秀一樣何必呢？」、「面對面的關心，才是最棒的」。溫妮在2017年升格為《木曜4超玩》主持人，在2020年阿部瑪利亞加入為固定班底後，6位主持人邰智源、坤達、KID、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞被稱為「6大金剛」，然而最近製作人阿良坦言，與《正港分局》的合作是6大金剛的最後合體作品，邰智源也說節目需要進行轉型，透露團隊正在醞釀如何求新求變，想辦法讓觀眾覺得耳目一新，像是換不同的人來呈現相同的內容，加入新血來激發出新的火花。不過對於「木曜一代軍」要退役一事，其他班底都是一頭霧水，坤達和KID先前都透過經紀人表示「沒有聽說」，而坤達在26日參加活動時被問及，僅表示自己和節目組沒有太多聯繫。這次溫妮意有所指的貼文，也被猜測可能是在對自己退出《木曜4》的傳聞作出回應。