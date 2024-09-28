三重男吸喪屍菸彈恍惚違停路中央　攔查強辯「想事情」下場曝光

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▲新北市三重區60歲劉姓男子遭警方喝斥拖出車外，從身上掉出毒品菸彈。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區60歲劉姓男子，昨（27）日下午行經忠孝路二段時，無故違停路中央，引起民眾側目。巡邏員警驚覺有異上前盤查，發現駕駛精神恍惚、說詞閃爍，立即喝斥其下車，並從車內查獲俗稱喪屍菸彈的依托咪酯菸彈等毒品，當場依現行犯逮捕，全案將依毒品危害防制條例、公共危險罪移送偵辦。警方上前盤查時，見劉男精神恍惚、言詞閃爍，劉男先是辯稱是「在想事情」，警方要求其下車受檢，他卻神情恍惚無拉手煞車，導致車輛項前滑行撞上警車，遭警方喝斥壓制拖出車外，結果從身上掉出毒品菸彈，警方追問菸彈內容物，並搜索車輛，查獲含依托咪酯毒品菸油2罐、毒品菸彈3顆、空菸彈8顆，當場將劉男依現行犯逮捕。劉男坦承吸毒，並稱毒菸彈是朋友給他的，但對於朋友的身份卻說不出具體細節，警方依道路交通管理處罰條例第35條1項2款、35條第9項規定舉發，對劉男開出最高12萬元罰鍰，並吊扣其汽車牌照兩年，車輛將被移置保管，全案依毒品危害防制條例及公共危險罪移送新北檢偵辦。