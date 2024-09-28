觀眾喊換掉徐乃麟！《天才衝衝衝》小編不甩華視聲明開嗆：就不換

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▲楊繡惠（左）自從在臉書上爆哭控訴徐乃麟（右）後，事件就像滾雪球般越滾越大。（圖／楊繡惠、徐乃麟 臉書）

▲《天才衝衝衝》小編深夜開嗆，放話不換主持人。（圖／翻攝自《天才衝衝衝》臉書）

▲▼《天才衝衝衝》小編深夜筆戰酸民。（圖／翻攝自《天才衝衝衝》臉書）

資深藝人楊繡惠日前爆料上節目被主持人罵賤，雖然沒有指名道姓，但矛頭全指向《天才衝衝衝》的主持人徐乃麟，徐乃麟事後也表示都是效果，雙方口水戰至今未平息，有部分網友湧入節目官方臉書，要求換主持人，小編也不是省油的燈，直球回應「抱歉不換」，更與酸民筆戰到凌晨4點。楊繡惠2天前在臉書寫下「從今天開始有一個節目我不上了」，提及在節目上被主持人罵「你最賤」，她認為大家都是人生父母養，這次的羞辱讓她再也忍不下去，矛頭全指向《天才衝衝衝》的主持人徐乃麟，他則是強勢不道歉，表示：「不要硬栽贓。」華視隨後發出聲明：「沒想到事件並未平息，部分網友湧入節目官方臉書要求換主持人，雖然以徐乃麟的地位，不太可能因為幾名網友的留言就被換掉，且《天才衝衝衝》從2006年開播至今，是18年的長青節目，深受許多觀眾喜愛，但節目小編仍咽不下這口氣，和網友直球對決，「換主持人你就不抵制，還每週收看嗎」、「」。還有人PO出徐乃麟在中國節目中，疑似輸了遊戲被澆水的狼狽畫面，跟在台灣呼風喚雨的樣子呈現強烈對比，小編也認真回應，「因為你一直在這貼乃哥那些無聊的圖片，或是多年前罵人的影片，到底用意何在？一直貼一直貼...如果你有想法要表達，打字比較不會令人反感，你自己也思考檢討一下吧。」還有人出來「勸架」，要小編抗壓性加強一下，「這種人你只要說謝謝指教即可，跟他較勁說道理就是浪費口舌。」至於是哪裡來的小編這麼敢怒敢言，截稿前華視方尚未回應。