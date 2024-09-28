貝童彤本名連蔡康永都叫錯！藏1字超難唸　無奈喊冤：媽在想什麼

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▲最令貝童彤頭大的就是在MOMO親子台擔任帶動唱大姐姐時，即使只取比較常見的「彤」自做藝名，還是有不少人不認識這個字。（圖／貝童彤FB）

▲「玓彤」意指閃爍的紅寶石寓意超好，但過於生僻的名字也讓她至今無法理解母親當時的想法。（圖／《康熙來了》我愛貓大 YouTube）

為了更方便闖蕩演藝圈，不少藝人會因為運勢、好記、保護隱私等理由再幫自己取個「藝名」以做辨識，在娛樂圈中可謂是非常常見的狀況。大多數時候，藝名為求特色與便利，會比本名更加簡單好記。女星貝童彤便是將名字「化繁為簡」的案例，本名為蔡玓（ㄉㄧˋ）彤的她就深受多年被喊錯名之苦，就連主持天王蔡康永，碰上她的名字也直接喊錯，讓她相當困擾。曾經參與選秀節目《我愛黑澀會》的蔡玓彤，早年間因舞蹈實力出色亮眼，被獲選成為「黑Girl」（又稱「九妞妞」）的一員，開始演藝生涯，雖然隔年就因個人原因退出黑澀會的行列，但她放下本名「蔡玓彤」，改用「貝童彤」繼續留在演藝圈發展，並以「彤彤姐姐」的身份在MOMO親子台擔任兒童節目主持人。貝童彤早年登上綜藝節目時《康熙來了》時，曾坦言過自己其實深受本名難念、難記的困擾，雖然「玓」指寶石閃耀光芒的樣子，而彤是紅色的意思，組合在就是「閃爍的紅寶石」，寓意非常好，就連取名命理師也讚筆畫吉祥且非常符合姓名學的排版，但貝童彤也忍不住吐槽，從小到大沒有一個老師會唸自己的名字，不是唸成勺、勻，就是跟主持人蔡康永一樣唸成「灼」。最令貝童彤頭大的就是在MOMO親子台擔任帶動唱大姐姐時，即使只取比較常見的「彤」自做藝名，還是有不少人不認識這個字，特別是學齡前的兒童，時常把她叫成「丹丹姐姐」、「澎澎姐姐」，連她都搞不清楚到底是在叫誰。被問到名字由來時，貝童彤分享是由母親去找算命師所取，母親在算命師挑選的兩排字中選出了「玓」、「彤」二字，即使多年過去，貝童彤還是忍不住無奈向媽媽喊話：「媽媽妳那時候到底在想什麼！」