快訊／《通靈少女》學姐結婚了！甜靠老公喊：從我變成我們

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▲▼謝翔雅於2024年9月26日登記結婚。 (圖／光意娛樂)

34歲女星謝翔雅因《通靈少女》「學姐」張念文一角受到關注，今（28）日她公布結婚喜訊，內容寫道「從我，變成我們。2024.09.26」，並附上與丈夫背影的甜蜜合照。謝翔雅曝光和老公的合照，以及兩人手部戒指合照等照片，正式公布結婚喜訊。謝翔雅與丈夫於2024年9月26日登記結婚，並透露其丈夫為圈外人，兩人為相識多年好友，後來才確認了關係成為戀人，也因對未來有相同的共識，故決定攜手往人生的下一步邁進。謝翔雅表示很感謝來自各方的關心與祝福，也因丈夫為圈外人較為低調，希望外界能多給他們一點空間。謝翔雅2017年拍攝八三夭〈不關你的事〉MV和阿電拍吻戲，沒想到一吻定情，兩人交往多年，曾愛得大方，謝翔雅出席活動時也分享阿電曾在她重病時貼心照顧的暖舉，沒想到兩人的戀情在2023年初告吹，阿電表示兩人是和平分開，到現在都還是朋友。如今謝翔雅也已經找到託付終身的另一半，喜訊一公開就有許多粉絲湧入留言祝福。