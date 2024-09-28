高雄盛Shot光年9/28登場！4千張門票秒殺 朱銘美術館秋嵐邨音樂會

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▲第一天活動以捷運及獨家「衝吧Shot車」串連全高雄40家酒吧。（圖／取自「盛shot光年 • 高雄衝吧！」臉書）

▲第二天「酒空市集」門票還有部分可供預約購買。（圖／取自「盛shot光年 • 高雄衝吧！」臉書）

▲苓雅區的「一點空間」，主打日本威士忌。（圖／高雄市觀光局提供）

▲朱銘美術館將開放9月28日及9月29兩天免票入館。（圖／取自朱銘美術館官網）

時序入秋後，夜間活動格外吸引人。高雄一年一度酒精盛事「2024 盛Shot光年 酒空迷航」將於今明的9月28日、29日登場，限量4000份門票已被秒殺搶購。活動匯集高雄40家特色酒吧、居酒屋及餐酒館，於28日舉辦酒精路跑、29日於駁二藝術特區辦理酒空市集派對，並力邀今年巴黎文化奧運的DJ高手群助陣，有電音勁曲搭配各式美食、下酒菜。另外，台北則有「朱銘美術館」今天舉辦秋嵐邨音樂會，1000個名額已被預約完。高雄市觀光局高閔琳局長表示，已連辦三年的「盛SHOT光年」吸引許多民眾參與，本次活動的參與店家各具特色，不僅提供高質感的美學料理，更有多樣化且富創意的調酒；為推廣活動理性品酒及安全性，領先全台各類酒界活動，推出九人座保母車「衝吧Shot車」接送服務，方便參加酒精路跑的民眾，安心闖關各店家，同時結合高雄捷運，提升參加民眾跨區消費的安全與便利性。高閔琳局長強調，今（2024）年「盛shot光年」酒精盛事，擴大舉辦為9月28日、9月29日兩天活動。第一天活動以捷運及獨家「衝吧Shot車」串連全高雄40家酒吧、餐酒館、居酒屋，提供參加者兌換一口shot杯雞尾酒。第二天「酒空市集」則於高雄駁二大義公園，集合30家餐酒店家，20攤各式美食廠商，共計50攤特色攤位歡迎老饕光臨，目前活動同時更力邀今年巴黎文化奧運代表台灣的DJ團隊及搭配在地樂團演出，以派對市集吸引海內外民眾，共同體驗高雄港都特有的大港微醺派對。此次活動匯聚高雄多家特色酒吧，像是苓雅區的「一點空間」，主打日本威士忌。左營區的「Roof Ocean 海洋·屋頂餐酒館」，以獨特道地的泰式風味菜，以及高水準原創調酒為賣點。左營區的「Le Bistro D'Ours 小熊餐酒館」，期望來此小酌的酒客們，都能感受到溫馨的英法餐酒館Style。還有「TACB 人文餐酒」，將文創概念結合調酒。「高雄中央公園英迪格酒店Pier No.1」，是高雄唯一的全露天高空酒吧，坐擁270度城市夜景，也是時下潮流男女、時尚人士必朝聖的網美打卡點。「Barbican 望樓」，結合義式咖啡廳與英式酒吧的風格。觀光局也溫馨提醒，「理性飲酒」、「開車不喝酒」及「未滿18歲禁止飲酒」，鼓勵參與「2024盛Shot光年 酒空迷航」活動的民眾搭乘大眾交通運具，或搭乘活動主辦單位提供的專屬「衝吧Shot車」移動。至於朱銘美術館最受觀眾期盼的夜間開館，是每年詢問與討論度最高的館內活動。今年（2024）為配合交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處主辦，朱銘美術館承辦的「2024福爾摩沙北海岸藝術季」，美術館開放9月28日及9月29兩天免票入館。而藝術季開幕式「秋嵐邨音樂會」將於9月28日傍晚18：00在館內的「太極廣場」舉行，1000個免費名額已被預約一空，美術館加碼延長開館時間到晚間21：00。音樂會邀請到金曲獎得獎歌手「MATZKA」、新生代樂團「鹿洐人」，帶來風格多元的精彩演出。