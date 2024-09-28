6天育兒假全支薪　安聯人壽：準爸爸可獲得整整1個月給薪假

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安聯人壽27日宣布，2024年員工育兒福利再升級，6天「育兒假」全部支薪，若包含14天的配偶陪產檢及陪產假、6天育兒假，再加上周末假日，準爸爸相當於可獲得整整1個月的給薪假。早在2022年，安聯人壽已領先業界，加倍提供給薪陪產檢及陪產假，由法定7 天增加至14天，並新增協助配偶產後育兒、不支薪的「育兒假」6天 。安聯人壽27日則再針對員工育兒福利提出升級，原6日「育兒假」也全部支薪，若包含既有的配偶陪產檢、陪產假及周末假日，一個準爸爸可以獲得相當於1個月的給薪假，協助員工家庭從容迎接新生命，共度珍貴時光。據今年1月《遠見雜誌》「台灣企業生育力大調查」分析，增加假別天數是前三大讓員工最有催生動力的措施；現代職場愈來愈著重「工作與生活平衡」，許多新世代的父母在選擇工作時也會將「友善家庭」的企業納為主要考量。安聯人壽連7年蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」、並一舉擒下「雇主關懷獎」及「多元、平等和共融獎」雙項肯定，在少子化、人口老齡化的社會趨勢下，不斷思考如何提供員工更貼心的福利措施，讓員工能夠兼顧事業展與家庭生活。有感於少子化及職場高齡化議題的重要性，除了響應政府政策外，安聯人壽深信從企業做起，給予符合員工需求的福利，積極打造多元共融的職場環境，讓同仁感受到實質的關懷，才能無後顧之憂的兼顧事業發展與家庭生活。安聯人壽期許，員工在工作表現之外，也能兼顧人生重要階段的平衡發展，積極透過提供優於勞基法且凌駕業界的員工福利，打造堅實的支持力量、營造友善職場環境，讓員工與公司一同永續發展。