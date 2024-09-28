達比修有生涯累積203勝追平黑田博樹！並列日本球員史上第一紀錄

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▲達比修生涯203勝超越野茂英雄，日投史上排第一。（圖／美聯社／達志影像）

達比修有做到了！美國職棒大聯盟（MLB)聖地牙哥教士今（28）日以5：3擊敗亞利桑那響尾蛇，達比修有今天主投5.1局用80球，被敲3安失3分，另有4次三振和5次保送，防禦率為3.31，響尾蛇先發Merrill Kelly主投5.2局失5分，苦吞本季首敗。教士隊有備而來首局就有攻勢，Luis Arráez右外野二壘安打開啟，加上Jurickson Profar被觸身球砸中，Manny Machado、Jackson Merrill等連續安打發威，單局教士隊就海灌4分領先。不過達比修有一開賽也遇到亂流，首打席就被開路先鋒台美混血的Corbin Carroll敲出陽春砲失分，這也是他本季第22轟，之後再被Lourdes Gurriel Jr.擊出高飛犧牲打失掉第2分。但是達比修有馬上回穩，之後4局都安然過關，即便是5局下他對Corbin Carroll保送，並送上得分位置，但達比修有依舊可以化解危機。教士4局上攻勢再起，打擊王Luis Arraez擊出帶有1分打點的中外野三壘安打，打回教士第5分。Arraez今天5支3，進帳1分打點，打擊率升至0.314，目前穩居國聯打擊王。