達比修有生涯累積203勝追平黑田博樹！並列日本球員史上第一紀錄

達比修有做到了！美國職棒大聯盟（MLB)聖地牙哥教士今（28）日以5：3擊敗亞利桑那響尾蛇，日本強投達比修有主投5.1局失3分，勇奪本季第7勝，美、日職通算累積203勝，追平日本傳奇名投黑田博樹，並列日本球員史上第一。38歲的達比修，本季曾因傷影響，加上家中有事情耽擱，本季勝投累積較慢，不過他也做好季後賽準備，目前狀況正好。
達比修有並列史上第一 超越野茂英雄
達比修有今天主投5.1局用80球，被敲3安失3分，另有4次三振和5次保送，防禦率為3.31，響尾蛇先發Merrill Kelly主投5.2局失5分，苦吞本季首敗。
教士隊有備而來首局就有攻勢，Luis Arráez右外野二壘安打開啟，加上Jurickson Profar被觸身球砸中，Manny Machado、Jackson Merrill等連續安打發威，單局教士隊就海灌4分領先。
不過達比修有一開賽也遇到亂流，首打席就被開路先鋒台美混血的Corbin Carroll敲出陽春砲失分，這也是他本季第22轟，之後再被Lourdes Gurriel Jr.擊出高飛犧牲打失掉第2分。
但是達比修有馬上回穩，之後4局都安然過關，即便是5局下他對Corbin Carroll保送，並送上得分位置，但達比修有依舊可以化解危機。
教士4局上攻勢再起，打擊王Luis Arraez擊出帶有1分打點的中外野三壘安打，打回教士第5分。Arraez今天5支3，進帳1分打點，打擊率升至0.314，目前穩居國聯打擊王。
達比修有6局下續投，不過他在面對Lourdes Gurriel Jr.時又投出觸身球，之後就被換下場，雖然隊友Jeremiah Estrada被敲右外野安打失分，算在他帳上，但教士隊最終仍以2分差贏球。
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達比修有今天主投5.1局用80球，被敲3安失3分，另有4次三振和5次保送，防禦率為3.31，響尾蛇先發Merrill Kelly主投5.2局失5分，苦吞本季首敗。
教士隊有備而來首局就有攻勢，Luis Arráez右外野二壘安打開啟，加上Jurickson Profar被觸身球砸中，Manny Machado、Jackson Merrill等連續安打發威，單局教士隊就海灌4分領先。
不過達比修有一開賽也遇到亂流，首打席就被開路先鋒台美混血的Corbin Carroll敲出陽春砲失分，這也是他本季第22轟，之後再被Lourdes Gurriel Jr.擊出高飛犧牲打失掉第2分。
但是達比修有馬上回穩，之後4局都安然過關，即便是5局下他對Corbin Carroll保送，並送上得分位置，但達比修有依舊可以化解危機。
教士4局上攻勢再起，打擊王Luis Arraez擊出帶有1分打點的中外野三壘安打，打回教士第5分。Arraez今天5支3，進帳1分打點，打擊率升至0.314，目前穩居國聯打擊王。
達比修有6局下續投，不過他在面對Lourdes Gurriel Jr.時又投出觸身球，之後就被換下場，雖然隊友Jeremiah Estrada被敲右外野安打失分，算在他帳上，但教士隊最終仍以2分差贏球。