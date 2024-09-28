王翊亘專欄／告別潘威倫！「投手百科全書」的最後篇章

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▲今年同樣要退休的中信兄弟周思齊，職棒生涯都是以選球著稱，但若提起「早期」的潘威倫，周思齊則說：「那時候的我，總是被他修理。」。（圖／統一球團提供）

▲2013年的經典賽，面對大聯盟打線等級的荷蘭，潘威倫臨危授命上場中繼。對手不像是過去的中國、義大利與希臘，更不是荷蘭自家聯賽或小聯盟的打線，而潘威倫用精準的控球，取代過往豪邁的速球，用中繼4.1局無失分。（圖／潘威倫臉書）

▲潘威倫私下坦言還想再投，但場上的壓制力已不允許他再投；講起投球仍會停不下來的藝術家，但今年卻要終止他的最愛，也花了最多時間的運動。（圖／統一獅提供）





2003年，統一獅用第1指名選進潘威倫，並由當時的總教練謝長亨欽點，穿上象徵王牌的18號球衣，站在投手丘上21個年頭，滿足了當時眾人對他的期望，是統一獅長年仰賴的本土王牌投手，代表過往投手王國美譽仍有人繼承。從年輕時的豪邁火球，到年長時的精準控球，超過42歲的潘威倫就像是不斷進化寫下的投手百科全書，而這本投手百科全書，即將來到最末頁。在過往還沒有Trackman、Rapsodo、鷹眼系統的時候，測速槍是我們唯一能用科學化觀察潘威倫投球的指標，剩下的，只能看打者的揮棒反應。打者總是切到球的下緣、總是揮棒過慢、總是揮棒落空，讓我們對潘威倫的直球充滿無限想像，放到今日可說是「傳說」。少數對戰過「年輕版」潘威倫的球員，總是對他的直球讚譽有加，味全龍總教練葉君璋曾說：「知道什麼球也打不好。」今年同樣要退休的中信兄弟周思齊，職棒生涯都是以選球著稱，但若提起「早期」的潘威倫，周思齊則說：「那時候的我，總是被他修理。」早期的潘威倫，投球動作就像是他身背的18號球衣一樣，跟日本「本格派」王牌一般，開始投球前總是緩慢的舉手至頭頂，慢慢地將投球動作啟動，運用緩慢的投球動作醞釀瞬間的發力，再使用下盤將力量輸出，傳遞到投球手後，卻有超凡的揮臂速度，從慢到快，讓打者來不及反應。能成為中職歷久不衰的王牌投手，除了是勝利的保證之外，重點還是一夫當關的氣勢。或許潘威倫總是話不多，但上了場後總是能把該完成的責任做好，不論是防禦率壓在2字頭、投球局數3位數，或是跟對方4棒正面對決、與對手ACE互飆球速、還是在台灣大賽最終戰上場關門，你想像的王牌投手該有的樣子，潘威倫都做過，除了不太激情之外。但這也很符合統一獅這支球隊給人的感覺，就是低調、沈穩卻可靠。從屏東縣赤山國小開始棒球生涯，潘威倫就一直是三級棒球裡面有名的投打二刀流，扛過青少棒代表隊4棒，也是重要的先發支柱之一，但卻永遠不是最亮眼的那顆星。甚至到了成棒等級的國際賽時也是一樣，潘威倫永遠不是被派來對付最強的對手，但卻是不能輸的對手。對上實力可能高我們一截的對手壓力比較大，還是對上一定要贏、不能輸的對手，這種壓力比較大？我覺得是後者。因為當時的台灣棒球，人才庫沒有像現在這麼的厚實，潘威倫穩定可靠不會出亂子，在國際賽每場錙銖必較的時候，該贏的比賽必須要靠他，而這就是潘威倫的價值。直到2013年的經典賽，面對大聯盟打線等級的荷蘭，潘威倫臨危授命上場中繼。對手不像是過去的中國、義大利與希臘，更不是荷蘭自家聯賽或小聯盟的打線，而潘威倫用精準的控球，取代過往豪邁的速球，用中繼4.1局無失分，這才證明了潘威倫的實力之外，也代表著這本投手百科全書進入到下一個篇章，從原本的慢到快，變成節奏快跟控球準。作為投手，潘威倫用不同的面貌握著主動權。許多速球派的投手在面對年齡挑戰時，往往總有轉型失敗的狀況，但這沒有發生在潘威倫身上。因為從每一次的投球，潘威倫都注重細節，不論在場邊的牛棚練投、平地的傳接球，還是真正的踏上比賽場上，每天感受都不同，而潘威倫就像是每投1顆球就在跟身體對話。「活動度會變得不一樣，肌肉會緊繃、力量也會退化。」想要在成績說話的職棒賽場上繼續投球，潘威倫知道只有證明自己還有能力，才能讓別人不說出「該退了」的那3個字。「我想繼續投球，想要繼續站在投手丘上，不用別人逼你，自己也會去尋求各種辦法，花的心思更勝於過往。」潘威倫說。我覺得對我來說，與其說過去捨我其誰的王牌氣勢，我更懷念在「彈力球」摧殘下，潘威倫卻在2019年扛了23場先發，吃了120局。戰績8勝7敗、防禦率5.10，都不是什麼好看的成績，卻能夠有這樣的勝場與局數，代表每場比賽，潘威倫都想盡辦法給球隊有獲勝的機會，每顆球都儘量遠離打者攻擊的熱區，避免一彈又成為重傷害，當年已經37歲的老投手，是該季投球局數最多的投手，這也是潘威倫最後燃燒發光的一年。潘威倫私下坦言還想再投，但場上的壓制力已不允許他再投；講起投球仍會停不下來的藝術家，但今年卻要終止他的最愛，也花了最多時間的運動。投球的百科全書終究是要寫下最後篇章，至少潘威倫還能投超過140公里，在二軍的成績還是比許多年輕投手要殺，只是我們期待的是過往那個宰制全場、控制局面的18號潘威倫，而這也是潘威倫所留給我們的印象，不管有沒有拿到第150勝，他就是那個統一獅的王牌、國家隊最可靠的投手。