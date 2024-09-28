山陀兒路徑又往台灣靠！貼東部北上「有登陸機會」　影響時間拉長

山陀兒颱風最新預測路徑持續西修，也就是更靠近台灣東部陸地，有機會貼著近岸一路北上或登陸台灣，預計暴風圈會籠罩全台灣，北部、東部強風及劇烈雨勢躲不掉，中部、南部風勢一樣強勁，北上速度慢加上地形干擾，影響天數會拉長到1天，目前路徑誤差範圍還是很大，還有再修正的空間，並且要注意颱風有機會跟東北季風產生共伴效應，加上地形阻擋，會在北宜花這一塊產生持續性的劇烈雨勢。
根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，山陀兒颱風最新預測路徑持續西修，更靠近台灣東部陸地，但路徑誤差範圍還是很大，還有再修正的空間，有機會貼著近岸北上或登陸。
山陀兒抵達台灣南端之後，因為卡在兩個高壓之間的鞍型場，導引氣流弱，北上速度慢，如果再加上台灣地形干擾，容易出現不規則的走勢，同時影響天數可能也會再拉長半天到1天。
颱風成形後，正好遇到高空槽線東移，環境將有利發展，增強速度快，靠近台灣時可達中度颱風中段班。預計暴風圈會籠罩全台灣
而颱風的走勢會因為中央山脈屏障關係，造成各地風雨規模截然不同，北部、東部強風及劇烈雨勢躲不掉，中部、南部風勢一樣強勁，但雨勢須等颱風路徑明朗後才能判斷，走東岸或走西岸感受會差很多。
另一個必須注意的是，當颱風抵台灣南端時，正好遇到東北季風增強，從此刻到颱風北上過程中，共伴效應可能就在台灣附近發生，加上地形阻擋，會在北宜花這一塊產生持續性的劇烈雨勢。
中央氣象署預報員劉沛滕也提到，颱風是否與東北季風發生共伴效應也是近幾日觀察的重點，山陀兒環流較大且逆時針旋轉，北邊高壓帶來東北季風，加上颱風環流影響，颱風北側會有兩個風向輻合，造成對流旺盛，在颱風北側加上從巴士海峽通過就有機會發生共伴效應，導致台灣東北邊、宜蘭雨勢加劇，不過即便沒有發生共伴效應，東部、大台北地區本就是豪雨等級以上的降雨，提醒民眾提早做好防颱準備。
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山陀兒抵達台灣南端之後，因為卡在兩個高壓之間的鞍型場，導引氣流弱，北上速度慢，如果再加上台灣地形干擾，容易出現不規則的走勢，同時影響天數可能也會再拉長半天到1天。
颱風成形後，正好遇到高空槽線東移，環境將有利發展，增強速度快，靠近台灣時可達中度颱風中段班。預計暴風圈會籠罩全台灣
而颱風的走勢會因為中央山脈屏障關係，造成各地風雨規模截然不同，北部、東部強風及劇烈雨勢躲不掉，中部、南部風勢一樣強勁，但雨勢須等颱風路徑明朗後才能判斷，走東岸或走西岸感受會差很多。
另一個必須注意的是，當颱風抵台灣南端時，正好遇到東北季風增強，從此刻到颱風北上過程中，共伴效應可能就在台灣附近發生，加上地形阻擋，會在北宜花這一塊產生持續性的劇烈雨勢。
中央氣象署預報員劉沛滕也提到，颱風是否與東北季風發生共伴效應也是近幾日觀察的重點，山陀兒環流較大且逆時針旋轉，北邊高壓帶來東北季風，加上颱風環流影響，颱風北側會有兩個風向輻合，造成對流旺盛，在颱風北側加上從巴士海峽通過就有機會發生共伴效應，導致台灣東北邊、宜蘭雨勢加劇，不過即便沒有發生共伴效應，東部、大台北地區本就是豪雨等級以上的降雨，提醒民眾提早做好防颱準備。