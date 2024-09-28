朴有天近況照被譏：像流浪漢！曾說吸毒要引退、今宣布要出道巡演

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▲朴有天近況照被批評像流浪漢。（圖／微博）

▲朴有天演技曾受韓國影壇三大獎項認可，卻把自己的一手好牌打爛。（圖／微博）









朴有天在2016年被爆出性侵、2019年被爆出吸毒醜聞，他在當時特地召開記者會，揚言「若有吸毒就要退出演藝圈」，然而不久之後就驗出陽性反應、被判刑10個月，說要引退的他卻沒有說話算話，這些年來在日本、泰國都會辦粉絲見面會，最近更宣布要在日本正式SOLO出道，今（28）日他的近況照流出，讓許多毒舌網友譏笑像流浪漢，並直搖頭：「真的不懂為什麼還會有粉絲？」根據日本媒體報導，他本月20日在日本舉辦SOLO出道記者會，宣布要在12月18日發行首張迷你專輯，並舉辦聖誕巡迴演唱會，要在東京、大阪、福岡三地巡迴演出，還表示：「這是我第一次進行SOLO活動，我非常期待，雖然這次巡演比較短，但未來會努力增加巡演的次數和其他活動，我會盡力的！」他還溫情喊話粉絲：「我知道大家一直在等待，你們對我的支持和想念我都明白。」由於他曾經信誓旦旦說過吸毒就要退演藝圈，如今還要出來正式活動的消息一出，讓眾人感到相當錯愕，而他的近況照也在今日流出，網友們紛紛留言：「哪來的流浪漢」、「他還有粉絲？」、「在路上都不會看第二眼」。朴有天在2003年底以東方神起的一員出道，一出道就是隊內的人氣成員，在亞洲享有高人氣，在東方神起發展最巔峰時，2009年成員金在中、朴有天、金俊秀向公司提出合約訴訟，隔年離開SM娛樂，另組JYJ出道，朴有天除了音樂以外，更是往戲劇、電影方面發展，在演技上頗有天分的他，2014年到2015年期間，憑藉電影《海霧》中的表現，橫掃韓國影壇三大獎青龍、百想、大鐘獎的新人獎，然而之後卻把自己的一手好牌打爛，使得許多粉絲至今都感到惋惜不已。