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台灣最強博物館變了！冠軍半年「195萬遊客」見證歷史　故宮排第6

記者潘毅／綜合報導

▲2024上半年最強博物館排行榜出爐了！說到台灣的博物館，許多人第一時間都會想到擺滿國寶的「故宮博物院」，但其實當地遊客人次只排在第六名。（圖／翻攝自國立故宮博物院臉書粉絲專頁）
▲2024上半年最強博物館排行榜出爐了！說到台灣的博物館，許多人第一時間都會想到擺滿國寶的「故宮博物院」，但其實當地遊客人次只排在第六名。（圖／翻攝自國立故宮博物院臉書粉絲專頁）
2024上半年最強博物館排行榜出爐了！說到台灣的博物館，許多人第一時間都會想到擺滿國寶的「故宮博物院」，或是近年超夯的「奇美博物館」。而根據觀光署的最新統計資料，發現2024年上半年最強博物館冠軍換了地方，由「國立中正紀念堂」奪下第一名寶座。

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2024上半年最強博物館出爐！故宮只排第6

據觀光署公布國內遊憩景點人數統計，在台灣博物館的類別當中，1至6月累積造訪人數最多的是位於台北的「中正紀念堂 」，半年間累積195萬多人造訪，第二名則是基隆的「海洋科技博物館」，多達128萬遊客前往。

第三名至第五名則依序為台中市「自然科學博物館」123萬遊客造訪、台北市「台灣科學教育館」吸引109萬遊客、高雄市的「科學工藝博物館」則有96萬人次前往。至於名號最響亮的故宮則以89萬人次到訪，排在第六名。

▲位於基隆的國立海洋科技博物館去年奪下博物館類別景點造訪人次冠軍，今年目前也有第四名的成績。（圖/國立海洋科技博物館Google）
▲位於基隆的國立海洋科技博物館一直都是遊客人次名列前茅的博物館。（圖/國立海洋科技博物館Google）
🟡2024年台灣最強博物館前10名（統計期間1至7月份）

1.中正紀念堂 195萬0201人次
2.海洋科技博物館 128萬1450人次
3.自然科學博物館 123萬3894人次
4.台灣科學教育館 109萬4761人次
5.科學工藝博物館 96萬3451人次
6.故宮博物院 89萬7252人次
7.高雄市立美術館 89萬5414人次
8.國立國父紀念館 63萬7510人次
9.台北市立天文科學教育館 52萬2376人次
10.黃金博物館 50萬8035人次

▲觀光署最新統計，全台354個景點中，今年1-8月最熱門的是台北市國父紀念館，旅客數突破760萬人次，連北港朝天宮都輸。（圖／NOWnews資料圖）
▲台北市國父紀念館去年舉辦台灣燈會，因此遊客人數大幅增加。（圖／NOWnews資料照）
2023年冠軍博物館「光環退去」！到訪人數回歸正常

事實上，2023年冠軍博物館冠軍是由「國父紀念館」拿下，去年全年度一共吸引多達859萬人次造訪，狠甩所有博物館對手，還在12月份衝出單月50萬人次到訪的驚人成績，但這全歸功於2023年台灣燈會的助益。

到了今年退去燈會光環之後，「國父紀念館」在2024上半年累積63萬人次到訪，從第1名退到第8名，到訪遊客數回歸正常狀態，但還是獲得了不錯的成績。

▲中正紀念堂（圖／翻攝自Google Maps）
▲三軍儀隊正式撤出銅像大廳，將訓練展示移至主堂體正前方的民主大道。（圖／翻攝自Google Maps）
中正紀念堂上半年奪冠！銅像大廳儀隊交接成歷史

至於2024年上半年奪冠的「中正紀念堂」，一直以來都是各國遊客前來台灣必訪的觀光景點，因為可以看到銅像大廳禮兵交接，不過這項長達44年的傳統，在今年7月15日正式劃下句點，三軍儀隊正式撤出銅像大廳，將訓練展示移至主堂體正前方的民主大道。

▲立院三讀通過「促進轉型正義條例」，其中包括「清除威權象徵」條款，未來中正紀念堂是否維持禮兵駐守恐被檢視。（圖／軍聞社提供）
▲中正紀念堂銅像大廳禮兵交接已經在今年7月中旬步入歷史。（圖／軍聞社提供）
或許也是因為這項長達44年傳統即將成為歷史，「中正紀念堂」在2024年前6個月就已經吸引195萬人前往朝聖，而2023全年度才320萬人次到訪中正紀念堂，遊客數量明顯增加，顯見許多人都為了見證歷史的最後一刻而特地到訪。

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