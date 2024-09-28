台灣最強博物館變了！冠軍半年「195萬遊客」見證歷史　故宮排第6

2024上半年最強博物館排行榜出爐了！說到台灣的博物館，許多人第一時間都會想到擺滿國寶的「故宮博物院」，或是近年超夯的「奇美博物館」。而根據觀光署的最新統計資料，發現2024年上半年最強博物館冠軍換了地方，由「國立中正紀念堂」奪下第一名寶座。
2024上半年最強博物館出爐！故宮只排第6
據觀光署公布國內遊憩景點人數統計，在台灣博物館的類別當中，1至6月累積造訪人數最多的是位於台北的「中正紀念堂 」，半年間累積195萬多人造訪，第二名則是基隆的「海洋科技博物館」，多達128萬遊客前往。
第三名至第五名則依序為台中市「自然科學博物館」123萬遊客造訪、台北市「台灣科學教育館」吸引109萬遊客、高雄市的「科學工藝博物館」則有96萬人次前往。至於名號最響亮的故宮則以89萬人次到訪，排在第六名。
🟡2024年台灣最強博物館前10名（統計期間1至7月份）
1.中正紀念堂 195萬0201人次
2.海洋科技博物館 128萬1450人次
3.自然科學博物館 123萬3894人次
4.台灣科學教育館 109萬4761人次
5.科學工藝博物館 96萬3451人次
6.故宮博物院 89萬7252人次
7.高雄市立美術館 89萬5414人次
8.國立國父紀念館 63萬7510人次
9.台北市立天文科學教育館 52萬2376人次
10.黃金博物館 50萬8035人次
2023年冠軍博物館「光環退去」！到訪人數回歸正常
事實上，2023年冠軍博物館冠軍是由「國父紀念館」拿下，去年全年度一共吸引多達859萬人次造訪，狠甩所有博物館對手，還在12月份衝出單月50萬人次到訪的驚人成績，但這全歸功於2023年台灣燈會的助益。
到了今年退去燈會光環之後，「國父紀念館」在2024上半年累積63萬人次到訪，從第1名退到第8名，到訪遊客數回歸正常狀態，但還是獲得了不錯的成績。
中正紀念堂上半年奪冠！銅像大廳儀隊交接成歷史
至於2024年上半年奪冠的「中正紀念堂」，一直以來都是各國遊客前來台灣必訪的觀光景點，因為可以看到銅像大廳禮兵交接，不過這項長達44年的傳統，在今年7月15日正式劃下句點，三軍儀隊正式撤出銅像大廳，將訓練展示移至主堂體正前方的民主大道。
或許也是因為這項長達44年傳統即將成為歷史，「中正紀念堂」在2024年前6個月就已經吸引195萬人前往朝聖，而2023全年度才320萬人次到訪中正紀念堂，遊客數量明顯增加，顯見許多人都為了見證歷史的最後一刻而特地到訪。
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據觀光署公布國內遊憩景點人數統計，在台灣博物館的類別當中，1至6月累積造訪人數最多的是位於台北的「中正紀念堂 」，半年間累積195萬多人造訪，第二名則是基隆的「海洋科技博物館」，多達128萬遊客前往。
第三名至第五名則依序為台中市「自然科學博物館」123萬遊客造訪、台北市「台灣科學教育館」吸引109萬遊客、高雄市的「科學工藝博物館」則有96萬人次前往。至於名號最響亮的故宮則以89萬人次到訪，排在第六名。
🟡2024年台灣最強博物館前10名（統計期間1至7月份）
1.中正紀念堂 195萬0201人次
2.海洋科技博物館 128萬1450人次
3.自然科學博物館 123萬3894人次
4.台灣科學教育館 109萬4761人次
5.科學工藝博物館 96萬3451人次
6.故宮博物院 89萬7252人次
7.高雄市立美術館 89萬5414人次
8.國立國父紀念館 63萬7510人次
9.台北市立天文科學教育館 52萬2376人次
10.黃金博物館 50萬8035人次
2023年冠軍博物館「光環退去」！到訪人數回歸正常
事實上，2023年冠軍博物館冠軍是由「國父紀念館」拿下，去年全年度一共吸引多達859萬人次造訪，狠甩所有博物館對手，還在12月份衝出單月50萬人次到訪的驚人成績，但這全歸功於2023年台灣燈會的助益。
到了今年退去燈會光環之後，「國父紀念館」在2024上半年累積63萬人次到訪，從第1名退到第8名，到訪遊客數回歸正常狀態，但還是獲得了不錯的成績。
中正紀念堂上半年奪冠！銅像大廳儀隊交接成歷史
至於2024年上半年奪冠的「中正紀念堂」，一直以來都是各國遊客前來台灣必訪的觀光景點，因為可以看到銅像大廳禮兵交接，不過這項長達44年的傳統，在今年7月15日正式劃下句點，三軍儀隊正式撤出銅像大廳，將訓練展示移至主堂體正前方的民主大道。
或許也是因為這項長達44年傳統即將成為歷史，「中正紀念堂」在2024年前6個月就已經吸引195萬人前往朝聖，而2023全年度才320萬人次到訪中正紀念堂，遊客數量明顯增加，顯見許多人都為了見證歷史的最後一刻而特地到訪。