山陀兒颱風恐直撲台！「飛機追風觀測」揭最新路徑　明增強至中颱

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▲山陀兒颱風最新路徑貼近東部海岸北上機會最高，從中部登陸的機會則降低。（圖／中央氣象署提供）

因應今年第18號山陀兒颱風恐直接侵襲台灣，中央氣象署啟動飛機追風觀測計畫，以取得關鍵的資料做為颱風預報及警報作業運用，取得的關鍵資料，除了提供即時的颱風現況以供分析研判外，並饋入中央氣象署數值預報模式對颱風進行預報。因應第18號山陀兒颱風可能對台灣構成威脅，中央氣象署已於今（28）日啟動飛機投落送觀測，清晨5時由台中清泉崗機場起飛，進行約4小時的觀測。中央氣象署黃椿喜副主任說明，今早追風觀測結果可以發現，山陀兒外圍風速還沒有很強，搭配電腦計算達到輕度颱風等級，並確實於早上8時升級為颱風，目前颱風結構不算很好，預估明天至後天才會增強為強颱，發展時間有限，預估難到達強颱等級，目前已將飛機追風觀測到的數據輸入電腦計算，符合氣象署截至目前的預報。山陀兒颱風最新路徑，從中部登陸的機會則降低，目前路徑仍有不確性，需要進一步觀測。「颱風飛機投落送觀測」，或稱為「追風計畫」，自 2003 年起進行迄今已完成86次飛行觀測，今年度（2024）由中央氣象署、國立臺灣大學理 學院颱風研究中心及漢翔航空工業股份有限公司共同執行，為應用飛機於 颱風之作業性觀測。山陀兒颱風目前位於鵝鑾鼻東南東方約640公里的海面上，其路徑有直接侵襲台灣的趨勢，由於海面上氣象觀測十分稀少，且數值模式對此颱風之預測路徑仍可能變化，因此進行颱風飛機投落送觀測，以取得關鍵的資料做為颱風預報及警報作業運用。為發揮觀測最大效益，氣象署說明，氣象署與台灣大學針對未來颱風可能移動路徑、大氣環境等，規劃飛行路徑，執行觀測飛機為漢翔的Astra噴射機，爬升至約1萬3千公尺的高空，針對環繞山陀兒颱風的7級風暴風範圍、距颱風中心約80公里，與移動路徑重點區域執行觀測，獲得投落送資料即時透過衛星通訊傳回氣象署、匯入預報作業系統，提供即時颱風現況以供分析研判，並饋入數值預報模式對颱風進行預報。此外，投落送觀測資料亦即時由氣象署傳輸提供世界各國氣象作業中心應用。此珍貴觀測資料可有效協助各國氣象人員進行颱風之暴風半徑與強度估計；投落送資料亦可供該署及世界各國之數值天氣模式運用，透過超級電腦演算，以改善颱風路徑與結構預報。