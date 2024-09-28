潘威倫引退賽力拚150勝！好友陽建福記得跨季21連勝：他跟神一樣

潘威倫引退！中職統一7-ELEVEn獅今（28）日在台北大巨蛋舉辦「DU MY BEST」引退系列賽，由「護國神嘟」潘威倫在先發，潘威倫將對決台鋼雄鷹，他再度挑戰生涯150勝。潘威倫引退賽也吸引不少球迷到場，其中前興農牛「阿福」陽建福也受邀到場，他透露自己曾跟潘威倫談心到天亮，兩人感情不錯，陽建福說：「他會走到今天，他很自律，也很堅持自己，到這年紀會想放棄，但他沒有。」而他也透露，自己印象最深刻，是2007-2008年他跨季21連勝，「當時知的跟神一樣」。
跨季21連勝 潘威倫跟神一樣
潘威倫中職例行賽生涯的第398場出賽、第340場先發，潘威倫進入中職後，連續7年都有單季10勝以上的成績，穩定且專業的表現，讓他贏得「沈默王牌」的稱號，而他跟陽建福的對決也是經典。
陽建福過去在中職也是當家王牌，而他現在主要在上海教球，但透露自己還是很想家，「這裡是我的故鄉，也是我生長的地方，希望之後有機會回來教球。」
好友潘威倫即將引退，陽建福說：「他可以投這麼久，除了自律，還有保養自己，還有在這年紀可以堅持下去，實在很不簡單。」
陽建福認為，當初他是2003年亞錦賽才跟潘威倫比較熟，兩人還不小心「聊到天亮」，當時兩人都許願要成為「中職看板球星」，結果兩人都做到了。
陽建福表示，「他在2007年到2008年的那兩年，跨季21連勝，真的很不簡單，可以說『跟神一樣』，他可以有投出這樣的成績，可說是天時地利人和，這讓我永遠忘不了。」
潘威倫今天將挑戰150勝，陽建福也為他打氣，「大家要為他集氣，希望他可以完成紀錄。」
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潘威倫中職例行賽生涯的第398場出賽、第340場先發，潘威倫進入中職後，連續7年都有單季10勝以上的成績，穩定且專業的表現，讓他贏得「沈默王牌」的稱號，而他跟陽建福的對決也是經典。
陽建福過去在中職也是當家王牌，而他現在主要在上海教球，但透露自己還是很想家，「這裡是我的故鄉，也是我生長的地方，希望之後有機會回來教球。」
好友潘威倫即將引退，陽建福說：「他可以投這麼久，除了自律，還有保養自己，還有在這年紀可以堅持下去，實在很不簡單。」
陽建福認為，當初他是2003年亞錦賽才跟潘威倫比較熟，兩人還不小心「聊到天亮」，當時兩人都許願要成為「中職看板球星」，結果兩人都做到了。
陽建福表示，「他在2007年到2008年的那兩年，跨季21連勝，真的很不簡單，可以說『跟神一樣』，他可以有投出這樣的成績，可說是天時地利人和，這讓我永遠忘不了。」
潘威倫今天將挑戰150勝，陽建福也為他打氣，「大家要為他集氣，希望他可以完成紀錄。」