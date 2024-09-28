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粉絲要高粱酒商「出來道歉」！方文琳罹癌揭錯誤喝法：都是我不好

記者李欣容／台北報導

▲方文琳罹患食道癌零期，自爆愛喝純高粱，竟有粉絲要酒商出來道歉，方文琳也表示自己喝法錯誤，和酒商沒關係。（圖／方文琳臉書）
▲方文琳罹患食道癌零期，自爆愛喝純高粱，竟有粉絲要酒商出來道歉，方文琳也表示自己喝法錯誤，和酒商沒關係。（圖／方文琳臉書）
59歲女星方文琳25日凌晨在社群發文吐露自己罹食道癌零期，自曝罹癌可能原因是愛喝濃烈的高粱及熱湯，有粉絲替她抱不平，要酒商道歉，方文琳再度發聲，表示自己是因為生病了才會去探究生病的原因，會造成食道癌還有很多其他原因，喊話粉絲，「別這樣，跟他們（酒商）毫無關係，事情的發生都是自己不好。」

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方文琳喝高粱罹食道癌？粉絲要求酒商道歉　

方文琳自曝罹患食道癌零期，讓許多粉絲甚至好友都驚訝不已，方文琳今（28）日再度發文，開頭就說「不好意思」，原來是因為有粉絲認為她是因為喝高粱才導致罹癌，要酒商出來道歉，方文琳自覺愧疚，「別這樣，跟他們毫無關係，事情的發生都是自己不好。總之自己懂得控制酒而不是讓酒控制自己。更重要（喝酒不開車、開車不喝酒）還有偶爾安排健康檢查。」

方文琳先前表示自己愛喝高粱助眠，還有喜歡喝熱湯，可能是因為這兩個原因才讓癌症找上門，她表示，「因為生病了才去探究病因來源，再加上專業醫生的說法，食道癌當然還有諸多原因造成，既然我知道因為這些原因會危害自己身體健康，所以以前生活中習慣的熱湯、睡前烈酒當然就變成拒絕往來戶，除了愛自己也不讓父母擔心、女兒傷心，還有愛我的您們。」

▲資深藝人方文琳昨（25）日在社群平台中無預警分享自己罹患食道癌的消息，讓粉絲一片譁然外，離婚近18年的前夫于冠華也在採訪中發聲，透露她的近況。（圖／方文琳 臉書）
▲方文琳罹食道癌，透露自己喝高粱都不加水稀釋。（圖／方文琳 臉書）
方文琳高粱不配水　只盼暈了快睡著

很多人列舉自己或是朋友也是喝很多年的酒，怎麼都沒事？方文琳則說，「其實是自己不懂得怎麼喝，這樣的烈酒本來就該稀釋或者配大量的水，只心想著…反正就是喝幾口而已，暈了就趕緊躺下睡覺吧。」

這幾日她也看了許多醫師分析食道損傷，通常與酒精不耐症，即缺乏代謝酒精酵素的「乙醛去氫酶」或者基因缺陷有關，醫生更提醒，有以上體質的人，平常酗酒尤其是晚上睡前喝酒，致癌物質容易累積在食道，更容易在這個部位產生食道癌，也因此體質還是佔很大的因素，希望大家都要注意身體健康。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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