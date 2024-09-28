嚴防山陀兒颱風　水利署：完成抽水機跨區支援規劃部署

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山陀兒颱風預計明 (29) 日起朝台灣東方海面靠近並逐漸逼進，水利署以最大可能降雨情境做好防颱整備，全台1,701台大型移動式抽水機已完成測試並備妥油料，並依據降雨預報規劃跨區支援增加部署宜蘭、新北、基隆以及屏東恆春地區。水利署除自有機組94台機動支援，已與各地方政府密切協調，藉由縣市相互支援協定可由10縣市機動支援84台，民間廠商調度10台，機動調度機組運用，預計於29日晚間完成跨區支援宜蘭縣2台，新北市及基隆市3台以及屏東縣恆春地區1台。另外，水利署也已經提醒地方政府放空全台149座滯洪池可增加3,835萬立方公尺蓄洪空間，搭配838座抽水站進行內水排除作業。至於近年廣泛運用於擋排水的防水擋板，為利增加支援效率，於高雄地區準備 512片(450公尺)上車待命隨時機動佈設，全台共計2.2萬公尺的擋版，隨時提供社區即時防災運用。水利署提醒民眾，多一分準備，少一分災害，颱風豪雨時請注意交通路況及淹水情形，預先清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將遭受淹水風險的不便降至最低，可透過防災資訊服務網（https://fhy.wra.gov.tw）、或下載「行動水情APP」獲取相關警戒及災害訊息。