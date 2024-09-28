山陀兒颱風西修「更靠近台灣」！最快明深夜發陸警　暴雨下到發紫

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▲山陀兒颱風暴風圈有機會在下週一深夜開始影響台灣陸地，下週二到下週三暴風圈籠罩全台灣。（圖／取自中央氣象署）

山陀兒颱風今（28）日上午8時生成後，每小時約2到3公里的速度龜速移動，一度滯留打轉，預估到台灣附近為偏強中颱，最新路徑更往西偏移，更加靠近台灣，最有機會的路徑為貼著台灣東部北上，預估明（29）日上午發布海警，最快明天深夜或下週一（30日）清晨發布陸警，下週二、下週三（1日、2日）影響台灣最劇烈，包括北台灣、東部暴雨下到發紫。中央氣象署預報員劉沛滕表示，今（29）日上午8點山陀兒颱風在鵝鑾鼻東南方620公里海面生成，目前移動速度緩慢，位在距離台灣620公里處緩慢移動，強度仍持續增強，預估明天到下週一往台灣近海靠近，東半部、大台北、恆春半島地區風雨增強，影響台灣最劇烈時間點為下週二到下週三（1日、2日）。山陀兒颱風今天下午到明天下午移動速度緩慢，且持續增強下週一靠近台灣近海，暴風半徑擴大至220公里到250公里，將影響台灣海面和陸地；下週二、下週三（1日、2日）路徑為貼近台灣東部北上機率高，這兩天影響天氣最劇烈，路徑仍有不確定性，民眾可注意最新預報。山陀兒路徑相較於今早往偏西修正，代表更靠近台灣，下週二、下週三（1日、2日）花東雨量可觀，預估最快明天（29日）上午發布海警，若暴風半徑較大，有機會明天夜間到下週一（30日）清晨發布陸警，颱風暴風圈有機會在下週一深夜開始影響台灣陸地，下週二到下週三暴風圈籠罩全台灣。下週一（30日）受到颱風外圍環流影響，東半部、北部、大台北有局部豪雨大雨，下週二、下週三（1日、2日）路徑還有不確定性，整個東半部有豪雨等級以上的降雨，北部山區也有豪雨，其他地區豪雨或大雨，各地天氣不穩定。