山陀兒颱風最新動態！這2國預測「貫穿台灣」路徑：將從南部登陸

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▲歐洲中期預報中心 （ECMWF）公布「山陀兒」的預測路徑，認為這個颱風未來將從台灣南部登陸。（圖／ECMWF）

▲「山陀兒」颱風各國最新預測路徑，皆有持續西修的跡象。（圖／NCDR）

第18號颱風「山陀兒」（Krathon）今（28）日上午8點生成，全球氣象預報機構也相當關注山陀兒的最新動態並製作預估路徑，不少氣象單位持續將山陀兒路徑西修，其中歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及中國氣象局的預測路徑，皆認為山陀兒將從台灣南部登陸，貫穿本島後才出海。（ECMWF）最新公布的預測路徑顯示，山陀兒颱風將從台灣南部登陸之後，隨後貫穿台灣本島一路北上再從宜蘭出海。的預測路徑則認為，山陀兒颱風的路徑會在抵達巴士海峽大幅西偏，隨後轉而北上，從台灣屏東的恆春半島登陸，隨後再從台灣東部的花蓮出海。至於我國中央氣象署的預測路徑，則認為山陀兒颱風短期內將先往南移動，明（29）日起轉向北北西方向朝臺灣東方海面移動，其外圍雲系於週末2天開始影響，颱風最接近臺灣的時間約為30日至10月2日，強度以中度颱風機率較高，不排除登陸可能，明（29）日可能就會發布海警，下週一（30日）清晨有機會發布陸上颱風警報，惟發布時間仍需視其強度發展及路徑變化而定。