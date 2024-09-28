不是建商！新「土地大富翁」出爐　這企業狂買地　背後算盤被抖出

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▲2024年Q3前五大大型土地買賣交易。（圖／仲量聯行提供）

▲台灣人壽以137.4億元標下桃園航空城18.94公頃用地。（圖／記者顏真真攝）

台灣最新一季的「土地大富翁」是誰？仲量聯行公布今年第3季前五大大型土地買賣交易，今年至今雖然仍以開發商（建商）為買地主力，不過就在統計截止的最後1天，台灣人壽殺出，以137.4億元標下桃園航空城18.94公頃用地，一舉奪下第3季「土地大富翁」，遠雄建設飲恨。根據仲量聯行公布的2024年Q3「前五大大型土地買賣交易」資料，只有排第一的台灣人壽本業為壽險業，第二至第五名土地買賣案，買家都是建商，依序是遠雄以34.7億元買台中西屯區商業用地、亞昕建設以31.1億元向宏頎實業買台中西屯區住宅用地、遠雄建設以28.5億元向中油買高雄楠梓區商業用地，第五則是長虹建設以27.2億元買桃園市桃園區住宅用地，目的都是投資開發。仲量聯行指出，截至今年9月25日止，本季大型土地累計成交量達837億，為今年新高，並較去年同期增加約113%，較上季增加130%。今年前三季累計成交量達1694億，已經超越去年全年度的成交量。土地交易類別上，本季交易以住宅用地為主，累計金額達412億，占整體成交量比例49%，商業用地次之，為336億，占整體成交量40%。仲量聯行分析，「本季交易主要買方為開發商購入存貨，占整體成交量60%，也亦有金融保險業買方，如台灣人壽以137億元標入桃園航空城計畫優先產業專用區土地」。台灣人壽以137.4億元標下「桃園航空城」優先產業專用區中18.9公頃土地，溢價4.1億元，台灣人壽總投資金額預計逾500億元，規劃興建「符合國際賽事標準多功能運動場館，以及附屬商業與旅宿設施」，宣示要為台灣與桃園打造出一個「複合多功能園區」的新地標。仲量聯行董事總經理侯文信指出，隨著半導體相關產業重心陸續往南設廠，開發商看中未來都市成長人口潛力，台南、高雄2024年累計大型商用素地交易量已較去年分別成長59%及111%。南二都以外，侯文信表示，台中土地交易熱度延續去年熱度居高不下，以13期重劃區話題帶動交易熱潮，亞昕亦於本季以31億元購入水湳經貿園區土地；桃園以航空城、機場捷運A21站、中原營區等土地標售推高交易額；而新北因三重、新莊及五股等傳統工業聚集區仍具高度吸引力，吸引建商購入土地。然而受到央行第七波信用管制措施影響，侯文信認為第4季土地、廠辦等商用不動產交易上，主要衝擊會是在大型土地交易部分，「」，另外在商辦部分，今年以來開發重建部分約占30%，此部分也可能會受第七波影響。