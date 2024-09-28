圖輯／6萬爆滿人潮、車迷嗨到爆！Red Bull Showrun台中精彩直擊

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▲台灣史上首次F1賽車Red Bull Showrun，角田裕毅駕駛RB8在台中市政路上展現飆速風采，V8引擎聲浪震撼全場，觀眾情緒隨引擎聲浪達到最高點。（圖／記者陳明安攝）





▲台中市第一次有封街賽車表演，觀眾站在市政路兩旁，一起情緒沸騰。（圖／記者顏幸如攝，2024.09.28）

▲台灣史上首次F1賽車Red Bull Showrun，角田裕毅駕駛RB8在台中市政路上展現飆速風采，V8引擎聲浪震撼全場，觀眾情緒隨引擎聲浪達到最高點。（圖／記者陳明安攝）

▲台灣史上首次F1賽車Red Bull Showrun，現場人潮爆滿湧進6萬多名觀眾。（圖／記者陳明安攝）

台中市政路迎來一場前所未見的F1賽車盛會——Red Bull Showrun Taichung今（28）日盛大登場。這場世界級展演吸引超過6萬名車迷和民眾湧入，現場人潮洶湧，車迷們熱情高漲，讓台中市政路瞬間成為F1賽道，看著日籍F1職業車手角田裕毅駕駛著冠軍賽車RB8，輪胎摩擦路面的白煙瞬間點燃全場氣氛，F1賽車引擎的強悍動力與炸街聲浪將現場氣氛推向高潮。活動還未開始，台中市政路早已被蜂擁而至的觀眾擠得水洩不通。無論是在展演區附近，還是在周邊大樓外，觀眾們佔據各個角落，想要一睹F1賽車的風采。據主辦單位統計，這場活動共吸引了超過6萬人參與。「非常興奮能駕駛 RB8 體驗臺灣， 尤其是可以親自感受V8 引擎獨特的嘶吼聲，震動全身上下的『舒服』感，希望並將這樣的賽車熱血精神帶到臺灣街頭。」角田裕毅表示，「對許多人而言，今天可能是第一次看到 F1 賽車，我希望 Red Bull Showrun 能為大家帶來難忘的賽車文化初體驗。」現場一位來自台南的車迷林小姐表示：「今天真的是太震撼了，這種國際級的賽車活動非常罕見，現場的音浪和速度真的無法用言語形容！」隨著F1賽車手角田裕毅駕駛紅牛RB8賽車進行展演，引擎的轟鳴聲瞬間點燃了現場觀眾的熱情。每當賽車呼嘯而過，車迷們都激動得舉起雙手，興奮地歡呼尖叫，整條街道被引擎聲浪和觀眾的歡呼聲所淹沒。一位從台北趕來的車迷陳小姐激動地說：「F1賽車的音浪真的超狂，現場的震撼感根本無法形容！很開心在台灣也有機會可以目睹F1賽車從眼前呼嘯而過的快感。」由於場地空間有限，3萬張門票在不到3分鐘內秒售，許多觀眾只能選擇在自家大樓外的陽台上，透過遠眺的方式觀看精彩的甜甜圈燒胎、甩尾表演。儘管如此，大家仍然熱情不減，一些民眾甚至自備望遠鏡，只為清楚看到F1賽車高速駛過的每一瞬間。此外，臺中市府特別在市府廣場前搭起 1,300 吋的大螢幕轉播，讓更多賽車迷參與難得的盛會。市政路周邊活動也熱鬧登場，營造出賽車嘉年華會的歡樂氛圍。現場有 F1 賽事中分秒必爭的 Pit-Stop 模擬高速換胎挑戰賽，讓民眾親自體驗賽車比賽中的分秒必爭刺激感。