謝謝嘟嘟！潘威倫引退用89球！無緣生涯150勝　全場球迷起立喝采

謝謝潘威倫！中職統一7-ELEVEn獅今（28）日在台北大巨蛋舉辦「DU MY BEST」引退系列賽，由「護國神嘟」潘威倫先發對決台鋼雄鷹，他主投6.2局失4分，共用89球完成任務，生涯150勝無法達成，潘威倫也正式告別球場，結束22年球員生涯。潘威倫引退賽也吸引不少球迷到場，潘威倫退場時也受到全場球迷喝采，感謝他對台灣棒球的付出。
魔鷹開轟 林岳平對潘威倫鼓勵
潘威倫今天最快球速約在137公里左右，台鋼在2局上就有攻勢，王博玄獲得觸身球上壘，之後張肇元也敲安，郭阜林右外野安打一口氣打回2分。
潘威倫又在5局上遇到危機，陳聖平失誤，讓張肇元上壘，郭阜林、紀慶然連續安打再度攻下1分，但不算他的責失分，6局上，林岳平上場跟潘威倫說話，勉勵他繼續投球，結果魔鷹轟出右外野陽春彈，全場鴉雀無聲。
7局潘威倫續投，先是解決了郭阜林後，自己上演美技，攔截到紀慶然的投手前滾地球，傳向一壘，刺殺跑者，之後就被換下場，接受球迷歡呼。
這是潘威倫中職例行賽生涯的第398場出賽、第340場先發，他在6局投球時，因為被魔鷹轟出全壘打，但總教練林岳平仍對他很有信心，讓他6.2局投完後，順利下場休息。
此役獅隊推出陳重羽跟潘威倫搭配，潘威倫退場後，也跟全隊隊員致意，全場也高喊「潘威倫！」掌聲不斷，直到他退場，還有「Curtain Call」。
總計潘威倫先發6.2局失4分，3分為責失分，其中被打6支安打，1次三振，1次四死球，共用89球完成任務。
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潘威倫今天最快球速約在137公里左右，台鋼在2局上就有攻勢，王博玄獲得觸身球上壘，之後張肇元也敲安，郭阜林右外野安打一口氣打回2分。
潘威倫又在5局上遇到危機，陳聖平失誤，讓張肇元上壘，郭阜林、紀慶然連續安打再度攻下1分，但不算他的責失分，6局上，林岳平上場跟潘威倫說話，勉勵他繼續投球，結果魔鷹轟出右外野陽春彈，全場鴉雀無聲。
7局潘威倫續投，先是解決了郭阜林後，自己上演美技，攔截到紀慶然的投手前滾地球，傳向一壘，刺殺跑者，之後就被換下場，接受球迷歡呼。
這是潘威倫中職例行賽生涯的第398場出賽、第340場先發，他在6局投球時，因為被魔鷹轟出全壘打，但總教練林岳平仍對他很有信心，讓他6.2局投完後，順利下場休息。
此役獅隊推出陳重羽跟潘威倫搭配，潘威倫退場後，也跟全隊隊員致意，全場也高喊「潘威倫！」掌聲不斷，直到他退場，還有「Curtain Call」。
總計潘威倫先發6.2局失4分，3分為責失分，其中被打6支安打，1次三振，1次四死球，共用89球完成任務。