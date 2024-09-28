山陀兒颱風「最新暴風侵襲機率」出爐！台灣本島全破80%、恆春94%

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▲未來120小時颱風暴風侵襲機率數據中，台灣最南端的恆春更是高達94%，本島各縣市坐落在93%至82%不等。（圖／中央氣象署）

第18號颱風「山陀兒」（Krathon）今（28）日上午8點生成之後，目前以每小時4公里速度，向西南西進行，持續朝台灣靠近中。中央氣象署今（28）日下午2點公佈的「120小時颱風暴風侵襲機率」數據中，目前台灣本島全縣市侵襲機率都高達80%以上，其中恆春高達94%。據氣象署今（28）日下午2點公佈的「120小時颱風暴風侵襲機率」數據顯示，目前本島都已經被包進紅色區域中，也就是超過8成侵襲機率值，台灣最南端的恆春更是高達94%，本島各縣市坐落在93%至82%不等，離島最高的則是蘭嶼的95%，最低則是金門縣的34%。中央氣象署晚間也表示，山陀兒颱風因所處環境有利，未來有進一步增強為中度颱風的趨勢，30日逐漸朝臺灣方向緩慢接近，臺灣開始會受其外圍環流影響，10月1日、2日是影響臺灣最明顯的時候，呼籲民眾盡早做好防颱準備。颱風暴風侵襲機率是指未來120小時「颱風七級風暴風」侵襲該處的機率，例如：某縣市的颱風暴風侵襲機率80％，即代表該縣市在預測時間範圍內，在過去五年氣象署官方預測類似路徑100次之中，颱風七級風暴風侵襲該處之案例有80次。