山陀兒颱風外圍雲系先來襲！6縣市大雨特報　2大區域嚴防10級陣風

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▲今（28）日晚間7點15分中央氣象署發布大雨特報，6縣市受到東北風及第18號颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨。（圖／中央氣象署）

▲西部沿海、東南部沿海易有9至10級強陣風。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風暴風圈有機會在下週一深夜開始影響台灣陸地，下週二到下週三暴風圈籠到全台灣。（圖／取自中央氣象署）

第18號颱風山陀兒（Krathon）外圍雲系先來襲！今（28）日晚間7點15分中央氣象署發布大雨特報，6縣市受到東北風及第18號颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，提醒民眾出門記得帶傘，注意安全。新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼、綠島。中央氣象署指出，目前東北風明顯偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及外島澎湖，另外還有恆春半島、蘭嶼、綠島等地易有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、臺南、花蓮沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。目前山陀兒颱風仍是輕度颱風，今（28）日下午2點中心位置在北緯 18.4 度，東經 125.3 度，以每小時4公里速度，向西南西進行。中央氣象署指出，週一（30日）是山陀兒颱風接近的過程，東半部開始有明顯風雨，目前預估週二（1日）、週三（2日）將是它最接近我們的時候，從週一(9/30)至週三(10/2)陸續為臺灣各地帶來強風豪雨。