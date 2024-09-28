颱風山陀兒步步逼近花東！交通部長：花東鐵公路預警已做好準備

我是廣告 請繼續往下閱讀

颱風山陀兒步步逼近台灣，針對於防颱準備，交通部長陳世凱今（28）日赴氣象署視察時表示，花東鐵公路預警已做好準備，若遇鐵公路中斷，疏運計畫會立刻啟動。山陀兒來勢洶洶，以目前預估走勢圖來看，花東將首當其衝，交通部長陳世凱今日表示、花東交通已擬妥預警準備和SOP，若有極端狀況發生，會預警封路和停駛，保障民眾安全，一旦陸運中斷，空運和海運會加入備援疏運，台鐵南迴鐵路和高鐵將增開班次疏運。陳世凱表示，花東交通面上，預警跟預作準備上已經做了差不多，一定會保障民眾行的安全，如果有極端狀況發生前都會通知民眾，且會有預警性封路或停駛的計畫。陳世凱說，若鐵公路有中斷或停駛狀況，疏運就會快速啟動，交通部已經做好SOP研擬準備。陳世凱表示，如果遇到鐵、公路中斷，疏運計畫都已要求民航局跟航港局要如何協調，陸運上也會馬上啟動南迴路線，增加南迴線的班次，並請高鐵協助疏運旅客，讓旅客無法從花蓮往北，但往南也是可行路線。陳世凱也強調，由於山陀兒影響花東地區高，因此蘇花公路鐵道復建工程的部分，會把工作人員安全作為首要考量，能先撤離就會先撤離。