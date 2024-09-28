潘威倫引退／嘟嘟還有機會拚150勝！「餅總」透露6局不換人關鍵

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▲潘威倫引退賽最終繳出6.2局失4分的表現，退場後向全場球迷致意。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.28）

▲潘威倫引退賽最終繳出6.2局失4分的表現，但他還想繼續投。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.28）

潘威倫還有機會拚150勝！中職統一7-ELEVEn獅今（28）日在台北大巨蛋舉辦「DU MY BEST」引退系列賽，對於潘威倫投球，林岳平認為整體的表現相當好，唯一可以挑惕的就是2局觸身球讓對手上壘，讓他被迫有失分的危機。林岳平說：上去的時候感覺不是很好，「因為已經沒有機會的人還想上場，但是現在還有機會的人，打線卻是一灘死水，感覺很不好。」