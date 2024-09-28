潘威倫引退／嘟嘟還有機會拚150勝！「餅總」透露6局不換人關鍵

潘威倫還有機會拚150勝！中職統一7-ELEVEn獅今（28）日在台北大巨蛋舉辦「DU MY BEST」引退系列賽，由「護國神嘟」潘威倫先發對決台鋼雄鷹，他主投6.2局失4分，共用89球完成任務，最終獅隊以0:4落敗，潘威倫也吞下敗投，不過潘威倫是否還有機會出賽，總教練「大餅」林岳平表示：「後面還有機會，再思考」，而他也對潘威倫的投球內容大讚，認為他投得很好，林岳平透露，原本6局要換下他，但嘟嘟還想投，讓他有感而發。
潘威倫表現太好 讓林岳平嚇到
潘威倫先發6.2局失4分，只有3分責失，還是優質先發演出，林岳平說：「當下原本6局要把他換下，但是他說他還想投，所以有點對他很抱歉，讓他無法完成這個成就。」
對於潘威倫投球，林岳平認為整體的表現相當好，唯一可以挑惕的就是2局觸身球讓對手上壘，讓他被迫有失分的危機。
林岳平說：上去的時候感覺不是很好，「因為已經沒有機會的人還想上場，但是現在還有機會的人，打線卻是一灘死水，感覺很不好。」
不過潘威倫是否還有機會出賽，總教練「大餅」林岳平表示：「後面還有機會，再思考」，也為他的勝投，再度埋下伏筆。
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潘威倫先發6.2局失4分，只有3分責失，還是優質先發演出，林岳平說：「當下原本6局要把他換下，但是他說他還想投，所以有點對他很抱歉，讓他無法完成這個成就。」
對於潘威倫投球，林岳平認為整體的表現相當好，唯一可以挑惕的就是2局觸身球讓對手上壘，讓他被迫有失分的危機。
林岳平說：上去的時候感覺不是很好，「因為已經沒有機會的人還想上場，但是現在還有機會的人，打線卻是一灘死水，感覺很不好。」
不過潘威倫是否還有機會出賽，總教練「大餅」林岳平表示：「後面還有機會，再思考」，也為他的勝投，再度埋下伏筆。