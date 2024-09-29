民調：賀錦麗和川普在密西根與威州勢均力敵

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根據紐約時報/錫耶納學院(New York Times/Siena College)今天(28日)發布的民意調查，民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)和她的共和黨競爭對手川普(Donald Trump)在密西根州和威斯康辛州等關鍵州(搖擺州)競爭激烈，2人的民調在伯仲之間。根據紐約時報/錫耶納學院的民調，賀錦麗在密西根州的可能選民中獲得48%的支持，川普獲得47%，而在威斯康辛州，賀錦麗的支持率為49%，川普為47%。這些民調是在9月21日到26日期間透過電話訪問進行，訪談者訪問密西根州的688名可能選民和威斯康辛州的680名可能選民。每次民調中，可能選民的抽樣誤差幅度約為正負4個百分點。民調也發現，賀錦麗在內布拉斯加州(Nebraska)第二國會選區領先川普9個百分點，該選區唯一的選舉人票可能對選舉人團(Electoral College)產生決定性影響。更多中央廣播電臺新聞