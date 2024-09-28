陳曉東攻蛋累倒二度躺平！唱一半「大咖男星」衝上台　4組嘉賓曝

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▲陳曉東找來女兒（陳曉東左右兩側女孩）大展舞藝，並向粉絲介紹「這兩位是我的幼崽」。（圖／記者朱永強攝）

▲陳曉東（右）唱到一半，品冠（左）衝上台一起演出。（圖／記者朱永強攝）

▲陳曉東唱跳完在台上累倒，直接在小巨蛋二度躺平。（圖／記者朱永強攝）

▲▼陳曉東的2位女兒不只跳舞，還在台上大展琴技。（圖／記者朱永強攝）

陳曉東「心有獨鍾」世界巡迴演唱會今（28）日在台北小巨蛋登場，不僅帶來多首經典抒情歌曲〈風一樣的男子〉、〈突然心動〉、〈情有獨鍾〉等，還有多首唱跳嗨歌〈心理遊戲〉、〈結他〉，實力堅強的他全程表現都相當穩定，不過歌曲一結束，他頓時喘到不行，還直接在台北小巨蛋躺下，並說「這衣服真的好重。」台北場也請來4組嘉賓，包括陳曉東2個女兒、網紅「那對夫妻」、霹靂舞「奇特男孩」NANA、還有抒情歌手品冠，都帶來非常精采的表演。陳曉東這次台北場開唱，找來2位女兒多多和朵朵大秀舞功和琴藝，在他演唱抒情歌曲〈我願意〉及〈曾經〉時，巧妙融合專業京劇演員扮楚霸王秀身段的表演，以及穿插女兒高跳「天鵝湖」的芭蕾舞，呈現東西合璧的經典畫面；當他唱到嗨歌〈心理遊戲〉時，2位女兒再度上台開跳，絲毫不怯場的表現；接著陳曉東到台下換衣服時，2位女兒又到台上彈鋼琴，展現驚人才華。陳曉東今天在台上也介紹2位女兒，表示「這兩位是我的幼崽。」讓2位女兒在台上和觀眾打招呼，不過小女兒有些害羞，陳曉東幫忙接話，說「她好酷，兩個個性差很多。」雖然他們父女在台上沒有過多的對話，但字裡行間都可以聽到他對女兒的驕傲。不只2位女兒是今晚的嘉賓，今天陣容相當豐富，陳曉東這次也特別力邀9歲的霹靂舞世界冠軍「奇特男孩」 Bboy NANA來個solo拚舞，還有網紅「那對夫妻」林京燁Kim 、張品筠Nico帶著兒女妮妮、萌弟一家四口上台，先是林京燁在台上變魔術，接著他還端出66顆印有Q版陳曉東圖案的壽桃，替陳曉東補過生日，最後一起演唱〈愛七手冊〉；到這裡還沒結束，陳曉東不忘找來音樂圈好友品冠合唱，兩人特別合唱品冠為陳曉東多年前量身打造的情歌〈情緒男女〉，這也是兩人認識十多年第一次正式合唱這首歌。陳曉東為了台北場打造專屬歌單，祭出近40首豪華經典曲目堪稱LIVE超精選，而年過49歲的他唱到〈心理遊戲〉、〈結他〉等嗨歌時，用盡全力唱跳，表演相當完美。不過歌曲一結束，他在台上瘋狂喘氣，直呼「當偶像容易嗎？」更說「這衣服真的好重，讓我躺一下」，下秒真的在小巨蛋的舞台二度躺平，讓歌迷看了全都笑翻。