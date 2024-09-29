山陀兒「打擦邊球」侵襲台灣！路徑激似3大可怕颱風　全台大淹水

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▲山陀兒颱風路徑預估先朝西北西，北轉後順著台灣東方近海往上走的機率較高，目前仍無法排除登陸機會。（圖／中央氣象署）

▲2000年的象神颱風在許多人心中留下深刻印象，颱風期間，共導致64人死亡、25人失蹤。（圖／中央氣象署）

▲2004年的敏督利颱風往北侵襲台灣，期間登陸花蓮，共計造成33人死亡、12人失蹤。（圖／中央氣象署）

▲璨樹颱風花費約2天半的時間沿著東台灣海岸北上，期間曾暴風圈曾涵蓋台灣全島。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）昨（28）日生成後，短短半天時間就將強度快速拉升，山陀兒移動速度緩慢，，週二到週三（10/1、10/2）影響最劇烈；而在2000年後，也有經典的3個颱風擁有類似路線，且都對台灣造成嚴重災害。氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說明，目前山陀兒颱風，；歐洲模式預估，中心在恆春半島至台東近海通過機率高，之後中心不排除登陸台東，美國模式路徑預測則較偏東，不會登陸台灣。2000年的象神颱風在10月底生成，路徑是穿過菲律賓呂宋島後，接近垂直往北轉，隨後加速沿著東台灣海岸線一路向北，，花蓮3天降下1054毫米雨量，更是打破當地42年的紀錄。象神颱風巨量的雨勢，導致台灣海陸空都出現災情，巴拿馬籍「馬尼拉精神號」貨輪在三貂角外海沈沒、汐止和基隆出現嚴重淹水，，當中以基隆巿「建益護理之家」及「天道研究學院」分別有14人和15人溺斃，成為最嚴重的單一災情。敏督利颱風在2004年6月中下旬生成，經過近一週在海上的發展，移動到台灣東南部近海，。敏督利颱風的颱風外圍環流在北上期間，甚至引進的強烈西南氣流。2004年7月2日至7月4日，東部、中南部地區連日豪雨造成嚴重災情，多處道路坍方，並引發中部山區嚴重土石流，，僅農林漁牧損失就高達89 億元以上。璨樹颱風2021年9月7日在菲律賓東方海面生成後向西移動，並增強為強烈颱風，3天後北轉靠近台灣，並，當時的璨樹颱風是繼2016年颱風莫蘭蒂後，對台灣威脅最大的颱風。璨樹颱風在蘭嶼吹起17級強陣風，導致住戶的鐵皮被吹掀，南投縣的埔里酒廠旁，一棵存在超過一百年的樟樹被強風吹倒，，但璨樹颱風北上後，對日本多處地區造成淹水等災情。