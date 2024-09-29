山陀兒颱風08:30發海警！陸警最快深夜跟上　週二有機會放颱風假

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▲山陀兒颱風路徑預估先朝西北西，北轉後順著台灣東方近海往上走的機率較高，目前仍無法排除登陸機會。（圖／中央氣象署）

今年第18號颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）路徑持續向台灣逼近，中央氣象署預報員葉致均表示，「海上颱風警報」將在今（29）日上午8時30分發布，「陸上警報」最快則在深夜跟上，山陀兒發展環境不差，預估今天轉為中颱，週二、週三（10/1、10/2）風雨影響最顯著。根據氣象署資料，山陀兒颱風今天上午5時中心在鵝鑾鼻東南方約560公里海面上，以每小時9公里速度，向西北轉西北西前進，近中心最大風速每秒25公尺，相當於10級風；瞬間最大陣風每秒33公尺，相當於12級風，七級風平均暴風半徑120公里。葉致均指出，山陀兒颱風目前所處的位置環境不錯，海溫高、風切不強，因此強度從昨（28）日生成後就快速發展，，以這樣的路徑來說，週二、週三對台灣的影響最為劇烈。葉致均說明，從今天開始，山陀兒颱風外圍雲系就會開始影響，，中南部則維持多雲到晴，偶爾有局部短暫陣雨。明（30）日北台灣、東半部雨勢越來越明顯，基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區都要嚴防豪雨發生，南台灣水氣也增多隨著山陀兒颱風逼近，週二、週三颱風影響最大，，其它地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部山區也有局部大雨發生的機率。