太恐怖！冷氣機掏出七條蛇　泰女聽到怪聲才知藏蛇

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一名泰國女子聽到冷氣機內有怪聲，持續了一個多月後她請維修人員來檢查，沒想到竟找出7條蛇，這些蛇在裡面躲了快一個多月，讓她嚇得花容失色。TikTok網友@honeybeediary24日透過Tiktok分享，自己房間內的冷氣機不時發出奇怪的聲音，這個聲音持續了大約一個月，但她不以為意，後來她找人來檢查冷氣機，才發現裡面竟然藏著七條蛇。女子表示，自己平常都是開冷氣睡覺，起床後關冷氣再上班。儘管現在蛇已經被取走，但現在還是有點害怕，不敢開冷氣睡覺，因為每次一開就會想起這段可怕的經歷。她也說，一開始只和朋友分享了自己的遭遇，但和朋友討論後，希望藉著自己的經歷提醒網友，應不時觀察冷氣機出風口。一旦發現異常或聽到奇怪的聲音，千萬不要不以為意，若像她這樣無視了一個月，難以想像這些蛇趁機爬出來會發生什麼事。