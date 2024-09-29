徐乃麟一句「妳最賤」稱節目效果　他轟：來賓被欺負好像理所當然

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▲楊繡惠自覺遭到徐乃麟羞辱，宣布封殺《天才衝衝衝》。（圖／楊繡惠臉書）

▲鬼才阿水對徐乃麟節目效果的說法不以為然。（圖／鬼才阿水臉書）

楊繡惠日前上節目《天才衝衝衝》玩遊戲，主持人徐乃麟脫口「妳最賤」，她自覺遭到羞辱，深感委屈，回家後偷哭20分鐘，揚言不會再去錄影，徐乃麟解釋是順著對方的話所作的節目效果，彼此很熟才會開玩笑。對此，網紅鬼才阿水對徐乃麟的說法不為然，「來賓被欺負好像都是理所當然。」鬼才阿水昨（28）日在臉書丟出大哉問：「難道節目效果真的是每次不尊重別人，甚至對別人言語輕薄的免死金牌嗎？」認為節目效果為透過幽默的言語與極快反應力來創造笑點，質疑台灣的綜藝節目對於此界線的拿捏越來越模糊，「加害人繼續在圈子被人叫哥叫姐，受害人卻逐漸消失在螢光幕前，來賓被欺負好像都是理所當然。」自詡電視兒童、廣電系電視組畢業的鬼才阿水說，無論是日本、南韓、甚至連中國大陸都早已拋棄這種傳統秀場文化的主持方式，只有台灣還在循老路，「我也很想要繼續支持台灣的節目製作，但每次看到這種內容看沒幾分鐘就關掉了，甚至來賓還會出現像陳致遠這種涉及假球案，還上節目侃侃而談的。」貼文引發網友兩極討論：「前後輩文化，讓很多人作威作福，久了就不尊重人了，在各個領域都有」、「現在真的搞不懂到底哪個是效果那個是真的」、「出口傷人就不對，何來藉口及理由」、「如果真的只是開玩笑為了效果，對方事後表達不愉快了其實直接馬上道歉就好了～事情不就ending了！」不過也有網友看法不同，「姓楊的不是也經常罵人嗎」、「楊那張嘴就沒有對別人言語輕薄哦」、「楊講別人都沒事，被講就上網討拍」、「就好像跑到脫口秀罵人家酸人一樣，今天又不是像唐直接飆罵三字經，這種效果都在意就包袱款款走人」、「乃哥不錯，支持乃哥！」