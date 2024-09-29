颱風山陀兒路徑很危險！氣象署：今天轉中颱　「3地區」風雨最大

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▲山陀兒颱風路徑預估先朝西北西，北轉後順著台灣東方近海往上走的機率較高，目前仍無法排除登陸機會。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風暴風圈有機會在週一深夜開始影響台灣陸地，週二到週三各地降雨最為劇烈。（圖／中央氣象署）

台灣天氣要小心了！山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）路徑威脅相當大，中央氣象署預報員葉致均指出，，路徑朝台灣靠近後，會沿著東海岸北上，目前仍不排除登陸機會，週二、週三（10/1、10/2）風雨影響最顯著，由於山陀兒颱風24小時內會對台灣近海造成威脅，氣象署今天上午8時30分發布海上警報，陸上警報則會在今天深夜至明（30）日清晨發布，葉致均說明，葉致均表示，山陀兒颱風在近期的「導引氣流」較弱，因此速度並不快，不過在接近台灣後，，由於路徑還有不確定性，因此氣象署不排除登陸的可能。除了太平洋高壓之外，，會左右對台灣的影響；此外，山陀兒颱風也可能和台灣地形出現交互作用，並出現路徑抖動的可能，這點也要密切關注，不過預估颱風不會有「滯留、打轉」的情況。以山陀兒颱風走的路徑來看，今明兩天主要受外圍後流影響，北部、東半部會有降雨，週二颱風更接近，葉致均提及，葉致均進一步提醒，，但兩者結合的降雨熱區位在北台灣海域，因此對陸地的影響還要再觀察，全台民眾未來幾天一定要特別留意颱風最新動態，尤其颱風暴風圈將籠罩全台，無論是否外出，都要做好防颱準備。