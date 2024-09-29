颱風山陀兒路徑很危險！氣象署：今天轉中颱　「3地區」風雨最大

台灣天氣要小心了！山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）路徑威脅相當大，中央氣象署預報員葉致均指出，山陀兒將在今（29）日下半天增強為「中度颱風」，路徑朝台灣靠近後，會沿著東海岸北上，目前仍不排除登陸機會，週二、週三（10/1、10/2）風雨影響最顯著，「北台灣、東半部、南部山區」將會是降雨最劇烈的地區。
山陀兒颱風今早發布海上警報 陸上警報最快深夜跟進
由於山陀兒颱風24小時內會對台灣近海造成威脅，氣象署今天上午8時30分發布海上警報，陸上警報則會在今天深夜至明（30）日清晨發布，葉致均說明，山陀兒颱風最多就是中颱，暴風半徑預估最大為250公里，在侵台期間，暴風圈將會籠罩台灣全島。
山陀兒颱風不排除登陸 2股勢力決定路徑
葉致均表示，山陀兒颱風在近期的「導引氣流」較弱，因此速度並不快，不過在接近台灣後，太平洋高壓西伸，山陀兒颱風將沿著高壓邊緣北上，由於路徑還有不確定性，因此氣象署不排除登陸的可能。
除了太平洋高壓之外，北方冷高壓也在發展，這個冷高壓在未來可能導致山陀兒颱風「加速或減慢」，會左右對台灣的影響；此外，山陀兒颱風也可能和台灣地形出現交互作用，並出現路徑抖動的可能，這點也要密切關注，不過預估颱風不會有「滯留、打轉」的情況。
山陀兒颱風週二、週三影響最大 3地區難逃大雨
以山陀兒颱風走的路徑來看，今明兩天主要受外圍後流影響，北部、東半部會有降雨，週二颱風更接近，葉致均提及，「北台灣、東半部、南部山區」會是這次颱風的降雨熱區，要留意豪雨等級以上的降雨發生。
葉致均進一步提醒，本週後期還有東北季風南下，山陀兒颱風預估會和它出現「共伴效應」，但兩者結合的降雨熱區位在北台灣海域，因此對陸地的影響還要再觀察，全台民眾未來幾天一定要特別留意颱風最新動態，尤其颱風暴風圈將籠罩全台，無論是否外出，都要做好防颱準備。
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由於山陀兒颱風24小時內會對台灣近海造成威脅，氣象署今天上午8時30分發布海上警報，陸上警報則會在今天深夜至明（30）日清晨發布，葉致均說明，山陀兒颱風最多就是中颱，暴風半徑預估最大為250公里，在侵台期間，暴風圈將會籠罩台灣全島。
山陀兒颱風不排除登陸 2股勢力決定路徑
葉致均表示，山陀兒颱風在近期的「導引氣流」較弱，因此速度並不快，不過在接近台灣後，太平洋高壓西伸，山陀兒颱風將沿著高壓邊緣北上，由於路徑還有不確定性，因此氣象署不排除登陸的可能。
除了太平洋高壓之外，北方冷高壓也在發展，這個冷高壓在未來可能導致山陀兒颱風「加速或減慢」，會左右對台灣的影響；此外，山陀兒颱風也可能和台灣地形出現交互作用，並出現路徑抖動的可能，這點也要密切關注，不過預估颱風不會有「滯留、打轉」的情況。
山陀兒颱風週二、週三影響最大 3地區難逃大雨
以山陀兒颱風走的路徑來看，今明兩天主要受外圍後流影響，北部、東半部會有降雨，週二颱風更接近，葉致均提及，「北台灣、東半部、南部山區」會是這次颱風的降雨熱區，要留意豪雨等級以上的降雨發生。
葉致均進一步提醒，本週後期還有東北季風南下，山陀兒颱風預估會和它出現「共伴效應」，但兩者結合的降雨熱區位在北台灣海域，因此對陸地的影響還要再觀察，全台民眾未來幾天一定要特別留意颱風最新動態，尤其颱風暴風圈將籠罩全台，無論是否外出，都要做好防颱準備。
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