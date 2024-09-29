Westbrook直言老東家不會用自己！吐槽：我沒被擺在正確的定位上

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▲Russell Westbrook說：「說實話，我是獨一無二的。他們沒有把我放在一個獨特的位置，我的定位不是我擅長的。來到這裡Malone教練允許我能善用我的速度，利用我的轉換技巧讓其他人變得更好，幫助周圍的每個人都打得更容易，這就是我最喜歡做的事情。」（圖／取自丹佛金塊X）

「威少」Russell Westbrook新賽季轉戰丹佛金塊，過去3年的洛杉磯打球的經驗，對他來說並不算太愉快，今（29）日在接受媒體訪問時，他表示前東家沒有發揮出自己的速度特色，而他相信在來到金塊這支總冠軍級別的球隊後，總教練Michael Malone可以用好自己、將他擺到適合的定位上。這位未來可能的名人堂成員，在奧克拉荷馬雷霆隊度過了11年的傳奇生涯後，在休士頓火箭和華盛頓巫師打過幾年球，並仍保持一定的身手。不過在來到洛杉磯湖人後，Westbrook的表現迅速下滑，差勁的投籃弱點被暴露出來，也和球隊鬧得不愉快；之後在快艇雖然一度成為球隊最愛，但第二年被調降替補，季後雙方也未繼續合作。今天在受訪時，有記者問Westbrook是否認為在前幾支球隊的那些日子，並沒有展現出他的優勢，對此這位前明星後衛說：「說實話，我是獨一無二的。他們沒有把我放在一個獨特的位置，我的定位不是我擅長的。來到這裡Malone教練允許我能善用我的速度，利用我的轉換技巧讓其他人變得更好，幫助周圍的每個人都打得更容易，這就是我最喜歡做的事情。」Westbrook也強調自己會扮演好老將工作，成為球隊的領者，「對我來說，展現領導力是這份工作最棒的部分。真正的領導力，要了解一個人的背景，理解他們的掙扎，了解他們的力量源泉，了解他們的家庭，而不僅僅是籃球，了解他們的生活的方方面面對我來說都是這份工作中最令人愉快的部分，要能看到別人身上的快樂。就像我在過去幾年裡說過的那樣，打球最好的事情就是能夠看到別人的成功，看到他們有好的表現，這是我最喜歡看到的。」威少上賽季在68場比賽中場均貢獻11.1分5.0籃板4.5助攻，另外還有1.1次抄截，投籃命中率為45.4%，三分命中率為27.3%。金塊隊將於10月25日在丹佛主場迎戰俄克拉荷馬城雷霆隊，進行本賽季的第一場比賽。