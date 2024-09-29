前役輪休影響手感？「法官」Judge單場苦吞5K　洋基4：9不敵金鶯

MLB美國職棒紐約洋基今（29）日續在主場迎戰匹茲堡海盜，昨日比賽獲得輪休的洋基當家重砲「法官」Aaron Judge，本場比賽回到先發打線，但最終竟然5次上場打擊全數吞下三振，僅剩下明日比賽能夠挑戰單季60轟，而洋基先發投手火球男Luis Gil表現也不佳，主投5.2局失掉6分，單場並挨4轟，為個人生涯最慘，洋基終場便以4：9輸球，也苦吞2連敗。
海盜打線砲聲隆隆 全場團隊共敲5轟
海盜此役團隊在打擊部分可說是砲聲隆隆，全場團隊共敲出5發全壘打，包含Yasmani Grandal、Nick Gonzales、Billy Cook、Jared Triolo和Nick Yorke皆接力開轟；至於在主場作戰的條紋軍團，則是顯得寂靜許多，只有Jazz Chisholm Jr.敲出陽春砲和長打，幫助球隊進帳2分打點，當家重砲Aaron Judge則是5打數皆吞下三振，海盜終場便以9：4再度贏球，也順利收下2連勝。
而根據美媒《ESPN》報導，今日比賽也是是海盜火球狀元郎Paul Skenes本季最終戰，但他僅小試身手，全場主投2局就退場，總計用了23顆球，沒有被敲出安打，也沒有丟掉分數，並飆出3次三振，賽後防禦率略降至為1.96，也確定寫下大聯盟自1913年以來，新人年20場先發以上防禦率第2佳的新秀投手，僅次於1913年Reb Russell的1.90。
Judge此戰苦吞5次三振 追平個人生涯最慘
而「法官」Aaron Judge總計此戰5個打數沒有敲出安打，通通吞下三振，也是生涯第3度單場苦吞5K。而Judge今日比賽沒有敲出安打後，目前個人全壘打支數仍停留在58轟，洋基將在明日迎來本季例行賽最終戰，法官若要再度繳出單季60轟賽季，明日必須單場至少敲出雙響砲才行。
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海盜此役團隊在打擊部分可說是砲聲隆隆，全場團隊共敲出5發全壘打，包含Yasmani Grandal、Nick Gonzales、Billy Cook、Jared Triolo和Nick Yorke皆接力開轟；至於在主場作戰的條紋軍團，則是顯得寂靜許多，只有Jazz Chisholm Jr.敲出陽春砲和長打，幫助球隊進帳2分打點，當家重砲Aaron Judge則是5打數皆吞下三振，海盜終場便以9：4再度贏球，也順利收下2連勝。
而根據美媒《ESPN》報導，今日比賽也是是海盜火球狀元郎Paul Skenes本季最終戰，但他僅小試身手，全場主投2局就退場，總計用了23顆球，沒有被敲出安打，也沒有丟掉分數，並飆出3次三振，賽後防禦率略降至為1.96，也確定寫下大聯盟自1913年以來，新人年20場先發以上防禦率第2佳的新秀投手，僅次於1913年Reb Russell的1.90。
Judge此戰苦吞5次三振 追平個人生涯最慘
而「法官」Aaron Judge總計此戰5個打數沒有敲出安打，通通吞下三振，也是生涯第3度單場苦吞5K。而Judge今日比賽沒有敲出安打後，目前個人全壘打支數仍停留在58轟，洋基將在明日迎來本季例行賽最終戰，法官若要再度繳出單季60轟賽季，明日必須單場至少敲出雙響砲才行。