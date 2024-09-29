義美草莓聖代、全家雪糕買1送1！双聖波波冰狗室「免費吃冰淇淋」

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▲義美食品「凍乾草莓」霜淇淋聖代「買一送一」。（圖／翻攝自義美食品FB）

▲全家杜老爺曠世奇派草莓大雪糕「買一送一」。（圖／SWENSEN’S 双聖美式家庭餐廳提供）

▲双聖登台40週年回歸80年代經典「舊金山瞭望台聖代」。（圖／SWENSEN’S 双聖美式家庭餐廳提供）

▲插畫家卡肉老ㄙ筆下的波波冰狗室，來到SWENSEN’S 双聖美式家庭餐廳玩耍。（圖／SWENSEN’S 双聖美式家庭餐廳提供）

▲「Y2K必拍復古拍貼機」有三種可愛拍貼框可選。（圖／SWENSEN’S 双聖美式家庭餐廳提供）

山陀兒颱風上午8:30發布海警，預計今天有機會增強為中度颱風。趁風雨還不大開吃義美食品「凍乾草莓霜淇淋聖代」買一送一，全家便利商店「杜老爺曠世奇派草莓雪糕」也買一送一！SWENSEN’S双聖美式餐廳登台40週年，跨界聯名波波冰狗室打造Y2K必拍復古拍貼機，體驗打卡加碼「免費吃冰淇淋」贈送啾啾巧克力單球兌換券一張，划算冰品好康一次整理。義美食品本週再度推出「凍乾草莓霜淇淋聖代」買一送一優惠！義美招牌牛奶霜淇淋加入酸甜草莓凍乾片、再撒上草莓粉，酸甜滋味的粉紅色讓人療癒又滿足。即日起至9月30日開吃「凍乾草莓霜淇淋聖代買一送一」優惠，原價65元現在每杯半價只要33元好划算。提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；每人限購2組，會員不再享95折；數量有限，售完為止。全家便利商店本週末五六日康康5優惠活動，今9月29日最後一天，除了UCC無糖咖啡、舒味思萊姆口味氣泡水、農心辛香菇杯麵都「同品項買一送一」，還有杜老爺曠世奇派草莓大雪糕也有「買一送一」，把握時間吃起來。SWENSEN’S双聖美式餐廳歡慶登台40週年，回歸80年代經典「舊金山瞭望台聖代」，以啾啾巧克力與香草冰淇淋為基底，搭配新鮮香蕉與草莓醬、撒入杏仁脆與巧克力碎片，杯頂再以蝴蝶餅與脆笛酥裝飾，並擠有綿滑鮮奶油再放上一顆標誌性的香甜糖漬櫻桃，讓人懷念的兒時記憶都回來了！還同步開賣藍莓卡布樂、泰式奶茶、薄荷巧克力3款全新口味。双聖還跨界聯名插畫家卡肉老ㄙ，讓波波冰狗室的櫻桃紫狗、趴皮、柴柴等主角，徜徉在環遊世界聖代海裡，並搭配双聖經典蒂凡尼燈、聖代花杯、櫻桃、星星等元素，刷上復古懷舊色調，有夠可愛。尤其「Y2K必拍復古拍貼機」，還有星星與圓形的冰淇淋拍貼框，每款都想拍！即日起至10月27日，每日7:30-14:00及17:30-20:30於双聖大安店內用消費，單桌可兌換一枚拍貼機代幣，體驗拍貼並完成社群任務，就能免費獲得「啾啾巧克力冰淇淋單球兌換券」一張；一桌可拍攝一次，兌換券為下次消費使用。