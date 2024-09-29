不關麥了！美國副總統辯論10/1登場　華茲很緊張「怕賀錦麗失望」

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美國總統大選副總統辯論即將在10月1日（台灣時間10月2日）登場，由民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）對上共和黨副總統候選人范斯（JD Vance），屆時全程開麥，不得帶小抄。不過由於大選日將近，這可能將是兩人首次、也是唯一一次在辯論台上過招的機會。明尼蘇達州長華茲（Tim Walz）與俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance）即將於10月1日時，在紐約曼哈頓進行辯論。這場辯論由哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）主辦，並由主播歐唐納爾（Norah O'Donnell）及「面對全國」（Face the Nation）節目主持人布瑞南（MargaretBrennan）擔任主持。由於大選日子將近，這不僅是兩人首次，也可能是唯一一次在辯論台上過招的機會，更可能會成為選舉日之前的最後一場大型活動，這將可能是美國近代競選歷史上首次由副總統辯論作為最後一場大型活動。美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，華茲對於要面對范斯感到緊張，就如同他曾在八月的一場採訪中警告賀錦麗說他是一個糟糕的辯手一樣緊張。由於許多選民仍表示他們對賀錦麗尚不夠了解，華茲得在這場辯論上為選民建立信心。據幾名高級競選工作人員及其他相關人士透露，華茲與助手和支持者交談時，不斷提到他很擔心讓賀錦麗失望，他不希望川普獲勝，不想讓賀錦麗認為做出了錯誤選擇。華盛頓郵報（The Washington Post）報導指出，華茲最近幾週持續在造勢路上及家鄉明尼蘇達州備戰，行程包括政策會議及模擬辯論。運輸部長、民主黨政治明星布塔朱吉（Pete Buttigieg）將扮演范斯與華茲切磋，除了布塔朱吉外，資深律師希狄克（Zayn Siddique）及前白宮幕僚弗里德蘭德（Rob Friedlander）也是備戰團隊成員。而范斯這邊則有明尼蘇達州共和黨聯邦眾議員艾默（TomEmmer）助陣。辯論舉行的相關規則也已經出爐，屆時華茲將站在講台左側，范斯則站在右側，在現場不會有觀眾，也不能帶小抄，辯論期間將有兩次休息時間，每次4分鐘，屆時兩陣營人馬不得與候選人接觸。不過與前兩場總統辯論不同的是，在整整90分鐘的辯論期間，雙方全程開麥，不過CBS News將保留關麥的權利。