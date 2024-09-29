山陀兒颱風假「有機會連放2天」！觸陸前龜速走　豪雨以上警戒區

快訊／颱風山陀兒外圍雨彈掃射！台北等7縣市「大雨特報」到晚上

記者張志浩／綜合報導

▲山陀兒颱風外圍環流已經對台灣造成影響，氣象署今日一早就發布「大雨特報」。（圖／NOWnews攝影中心）
▲山陀兒颱風外圍環流已經對台灣造成影響，氣象署今日一早就發布「大雨特報」。（圖／NOWnews攝影中心）
受到山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）和東北風影響，北部、東半部今（29）日一早就出現陣陣雨勢，對此中央氣象署也發布「大雨特報」，提醒民眾，雨不只會延續到入夜，且越晚雨勢越明顯，基隆北海岸、恆春半島、東半部及大台北山區，請注意雷擊、強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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氣象署預報員葉致均指出，今天桃園以北、東半部、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、大台北、東半部有局部大雨，晚上東南部、恆春半島也有較大雨勢，明（30）日風雨逐漸增大，基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區要留意豪雨，桃園以北、南部及西半部山區有局部短暫陣雨。

▲山陀兒颱風路徑持續逼近台灣，氣象署今日一早就發布「大雨特報」。（圖／中央氣象署）
▲山陀兒颱風路徑持續逼近台灣，氣象署發布「大雨特報」，雨不只會延續到入夜，且越晚雨勢越明顯。（圖／中央氣象署）
⚠️大雨特報警戒範圍

🟡大雨：基隆北海岸、臺北市山區、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島

根據氣象署資料，山陀兒颱風今天上午8時中心在鵝鑾鼻東南方約510公里海面上，以每小時10公里速度，向西北西轉西北前進，近中心最大風速每30公尺，相當於11級風；瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於13級風，七級風平均暴風半徑120公里。

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