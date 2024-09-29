山陀兒颱風假還沒放！全聯買一送一防颱專區先囤貨　愛買1元多1件

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▲山陀兒颱風假還沒放！全聯已備好防颱專區，最便宜「買一送一」優惠先囤貨。（圖／記者蕭涵云攝）

▲本週末還有「買一送一」驚爆價專區。（圖／記者蕭涵云攝）

▲愛買量販店「加一元多一件」超值優惠。（圖／翻攝自愛買官網）

今年第18號颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）今（29）日已增強為「中度颱風」，民眾最關心的颱風假都還沒放，《NOWnews今日新聞》記者直擊，全聯福利中心手腳超快已推出「防颱專區」，特價優惠最便宜「買一送一」，颱風天最想吃的泡麵、零食餅乾、生鮮魚肉，趁著今天假日、風雨還不大先囤貨了。愛買量販店也有「加一元多一件」超值優惠一次整理。全聯福利中心動作好快，已經為即將來襲的山陀兒颱風做好準備，《NOWnews今日新聞》記者直擊賣場已推出「防颱專區」特價優惠，包括泡麵、零食餅乾、生鮮魚肉通通備貨好，最便宜下殺「買一送一」。維力炸醬麵5入袋76元、統一麵5入袋78元、辛拉麵5包165元、味味A 4入袋95元且第二件5折等；買一送一的部分則有康寶2人份濃湯、盛香珍蝴蝶酥、Bao Hung保興可可派、梨花院蘇打餅都半價優惠。另外，本週末還有「買一送一」驚爆價，9月29日前週末LINE PXPAY好友限定，爭鮮鮪魚罐頭、靠得住衛生棉、蘭諾衣物芳香豆、白蘭香氛洗衣球都在優惠之列（以各店公告為準）。憑100福利點可加購199元換自動開收晴雨傘；即日起至9月30日，提前採買叫小時達，消費滿額折200元再加贈500福利點；隔日達則有單筆消費滿額最高送1萬福利點。愛買量販店即日起至10月1日，也有「加一元多一件」超值優惠，包括UCC職人冰咖啡、簡單點優酪乳系列、福樂牛乳、好姨食堂冷凍水餃系列、天生好米富里好米、萊瑞100%酪梨油、雅方雪糕系列、悅氏礦泉水、華元波的多蚵仔煎洋芋片、天然屋特選蘇打餅系列、舒潔袖珍包面紙、高露潔抗敏感牙膏、綠的抗菌沐浴乳補充包系列通通「加一元多一件」。