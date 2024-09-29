徐少強5子女發聯合訃聞！慟「大俠爸爸」逝世　週末辦家祭告別式

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▲在逝世的消息公開後，長女徐頴堃也PO出多張照片懷念這位「大俠爸爸」，還分享了父女小故事，字裡行間都是對父親徐少強的不捨。（圖／ericacwk IG）

▲徐少強追思會上懸掛他和最後一任妻子的生前合照，在他去世後妻子也猝逝，令人格外感傷。（圖／任濤 微博）

▲香港武俠影星徐少強於本月月初離世，4天後妻子孟雨軒也跟著逝世。他的5名子女也在昨（28）日發表聯合訃聞，公告預計將在10月5日舉行家奠儀式。（圖／ericacwk IG）

▲徐少強病逝讓粉絲傷心不已，他和周星馳合作《武狀元蘇乞兒》走紅。（圖／大公文匯網 微博）

香港武打影星徐少強，本月月初因食道癌不幸離世，享年73歲，而小他30歲的妻子孟雨軒，也在操辦後事期間，因心臟病發作逝世。事隔將近1個月，徐少強留下的5名子女也在昨（28）日發表聯合訃聞，公告將在10月5日於香港世界殯儀館中舉行家奠儀式。徐少強與妻子孟宇軒的公開追思會在本月21日時，於中國橫店大智禪寺以傳統佛教的方式舉辦完畢，現場莊嚴簡潔，並投放了徐少強生前的作品與和第三任妻子的甜蜜合影，許多圈內好友如導演爾冬陞、賴水清、駱達華、尹天照等人都送上花圈弔唁，徐少強與前女友雪梨所生一雙兒女徐偉棟、徐頴堃也低調出席。生前曾有過三段婚姻，還與女星雪梨有一段廣為人知婚外情的徐少強，先後留下了5位子女，不過5位子女與他感情卻十分融洽，在逝世的消息公開後，長女徐頴堃也PO出多張照片懷念這位「大俠爸爸」，還分享了父女小故事，表示在2021中秋節時第一次收到爸爸送來的月餅，為了回禮也第一次煮湯給爸爸喝，逗得徐少強開心到見牙不見眼，字裡行間都是對父親的不捨。1950年出生的徐少強是七、八年級生心中的武俠天王，早年在電視劇《七俠五義》憑藉「展昭」一角獲電視台賞識，沒多久再度出演《天蠶變》以「雲飛揚」開始聲名大噪，在周星馳電影《武狀元蘇乞兒》中「趙無極」一角也為他奠定了在娛樂圈的地位，徐少強所主演的武俠作品，至今仍然是經典。