教士韓籍游擊手金河成宣告報銷！右肩將動刀治療　坦言：我很失望

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MLB美國職棒聖地牙哥教士韓籍游擊手金河成，在今年8月中旬時，因為右肩膀受傷關係，被放進傷兵名單，如今隨著球隊確定獲得外卡資格，並闖進季後賽，教士隊主力韓籍遊擊手金河成，上個月8月19日在對陣洛磯隊的比賽當中，一次打擊敲出安打上壘，但隨後在投手牽制時，金河成隨後則在兩天後，傷勢被診斷為肩膀發炎，也是個人自2021年進軍大聯盟以來，首次進入到傷病名單（IL）。根據教士隊隨隊記者AJ Cassavell報導，金河成如今確定將動刀治療，對此他則表示：「我真的試過了所有的方法，嘗試能夠復出去幫助球隊，但我的身體卻沒有辦法聽從我這樣的想法。金河成本季共替教士隊出戰121場比賽，403個打數當中敲出94支安打，並有11支全壘打，貢獻47分打點，打擊率為0.233。而他與教士4年2800萬美元的合約，將於今年到期，