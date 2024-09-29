白冰冰遭公然襲胸！錄影被爆料「控制」藝人　陽帆：我5年不敢說

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▲230公分高的大黃蜂機器人和150公分的白冰冰形成「最萌身高差」，然而機器人的手剛好在白冰冰胸部位置。（圖／民視）

▲吳宗憲（中）在白冰冰（右）的節目中再度提起和周杰倫的恩怨。（圖／民視）

民視《超級冰冰Show》由白冰冰、陽帆、台一線、郭忠祐及蔡家蓁等新舊一代共同主持，最新一集節目中郭忠祐突然爆料來賓陳思瑋在彩排時一直被白冰冰控制，讓全場驚訝不已，陽帆看了都直說：「你說出我5年都不敢說的話！」而白冰冰在節目中還被機器人意外「襲胸」，場面尷尬又爆笑。節目中150公分的白冰冰，親自介紹230公分高的大黃蜂機器人，站在一起儼然是「最萌身高差」，白冰冰被機器人擁入懷中，然而機器人的手正好不偏不倚地落在白冰冰胸前，形成「襲胸」場面，冰冰姐一個花容失色，讓全場笑瘋。來賓之一的陳思瑋是白冰冰旗下「冰冰家族」的一員，他也一直將白冰冰視為自己的人生貴人，而主持之一的郭忠祐在介紹來賓他時，竟語出驚人以「被控制的靈魂唱將」來形容，爆料陳思瑋在彩排時一直被白冰冰「控制」，讓一旁的陽帆都驚嘆：「你說出我5年都不敢說的話！」全場陷入一陣爆笑。而另一名嘉賓吳宗憲，除了帶來經典歌曲舞台以外，在提到《真心換絕情》一曲時，開酸自己培養的新人爆紅後，連婚禮都沒邀請他，雖然沒有指名道姓，但大家都知道吳宗憲說的就是天王周杰倫。周杰倫曾因吳宗憲賞識進而簽進阿爾發音樂，周杰倫也曾在金曲獎上感謝對方：「沒有吳宗憲就沒有周杰倫」，然而吳宗憲因投資失利賣掉阿爾發音樂、又曾不小心脫口在媒體面前提到雙J戀，兩人不合傳言因此展開，周杰倫在結婚時沒有寄喜帖給吳宗憲，也讓憲哥氣到不行，質疑被周杰倫針對：「不發帖子是要給我難看囉？」心結至今都未解開。