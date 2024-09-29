張婷婷深夜遭趕出家門！淚崩吐委屈心情　撂狠話：斷絕母女關係

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▲法拉利姐近年靠著直播維生，和網友們互動。（圖／張婷婷臉書）

▲張婷婷日前凌晨突然開直播，透露被媽媽趕出門。（圖／張婷婷臉書）

網紅法拉利姐（張婷婷）擁有獨特個人風格，2012年因一句「我是貴婦耶」爆紅，曾紅極一時，卻也受到不少批評，讓她淡出演藝圈，如今她靠著直播維持生計，和網友們互動，日前卻在直播過程中爆料，自己遭媽媽趕出家門，氣到當場爆哭：「斷絕母女關係！」立刻引發網友熱烈討論。張婷婷日前凌晨突然開直播，透露媽媽最近的精神狀況不好，先前還住進醫院，如今已經出院，她卻碰上更棘手的問題，稱媽媽栽贓她，直接把她趕出門，「我晚上一回來就要叫我明天早上之前搬出去，不然就要把門鎖換了。」還表示她的東西搬不搬都沒關係，反正都會全數丟掉，張婷婷無助崩潰，這一切都太突然了，時間已經這麼晚，根本找不到容身之處。張婷婷無奈表示，媽媽貸款500萬，她還是保人，卻也因此惹禍上身，認為現在出一點問題，媽媽就把帳算在她頭上，「我害死她也沒錢賺啦，我幹嘛要害她，哪有這樣的母親！一下子大翻臉無情！」講到激動處，她忍不住痛哭，直言媽媽這種狀況，她還是去醫院照顧那麼多天，沒有功勞也有苦勞。張婷婷氣得問：「她這樣子做人對嗎？我今天沒有對她怎樣，她有必要做那麼絕嗎？人在做天在看，不要這樣咄咄逼人。」媽媽這次的所作所為似乎讓她徹底心死，撂下狠話要斷絕母女關係，也不願再當媽媽的保人，「如果這次我搬出去，這500萬的保人妳把我退掉，不然房子賣掉還債。」